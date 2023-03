Inaugurato il Parco Europa a Cisanello: un polmone verde. Conti: “Un grande giorno per Pisa, non era un lavoro scontato”

Scritto da admin• 7:21 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Sono stati molti i residenti del Quartiere Pisanova-Cisanello che non hanno voluto perdere la cerimonia di inaugurazione del “Parco Europa” che si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo alla presenza del Sindaco Michele Conti, del Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa e del Dirigente Fabio Daole, oltre alla partecipazione dell’Orchestra di fiati e coro del Liceo musicale “G. Carducci”, diretta dalla Prof.ssa Lucia Neri.

di Giovanni Manenti

Si tratta di un intervento per un investimento complessivo di quasi 800mila €uro, di cui 370mila ottenuti attraverso un Finanziamento della Regione Toscana ed i restanti 430mila a carico delle casse comunali, grazie ad un progetto “PiForPUC” che è stato premiato posizionandosi al secondo posto in una Graduatoria stilata dalla Regione fra i 54 Comuni della Toscana che hanno partecipato al bando “Progetti integrati per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano”.

In pratica, tale iniziativa ha consentito la piantumazione di 500 alberi di alto fusto (querce, aceri, betulle ed altre) e 750 arbusti perenni in un’area di proprietà comunale di oltre 60mila metri quadrati, oltre ad aver realizzato una pista ciclabile e pedonale interna per una lunghezza di 700 metri in collegamento con i Quartieri nord e su di Pisanova, con aree di sosta attrezzate con panchine, tavoli da pic-nic e bacheche informative.

Dopo la canonica benedizione da parte del Parroco della Sacra Famiglia, Don Lorenzo Bianchi, e la successiva esecuzione da parte dell’Orchestra sia dell’Inno di Mameli che dell’Inno alla Gioia di Schiller (adottato come Inno d’Europa), il Sindaco Michele Conti si è rivolto ai presenti ricordando: “Oggi è un grande giorno per la nostra città ed in particolar modo per il Quartiere di Cisanello in quanto possiamo finalmente mettere a disposizione dei residenti e non solo un polmone verde di 60mila metri quadrati con circa 700 alberi di nuova piantumazione, e che consente altresì di addivenire ad un primo esempio di ricucitura dei quartieri avendo la possibilità di attraversare il Parco ed oltretutto, con un sistema in sicurezza, poter proseguire verso il Centro Commerciale. Non era un lavoro scontato“, prosegue il Primo Cittadino, “per il quale mi sento in dovere di ringraziare gli Uffici, l’Arch. Daole e l’Assessore Latrofa nonché i Consiglieri Comunali in quanto ciò che si è realizzato è frutto di un grande lavoro di squadra seguito giorno dopo giorno, così come non era semplice l’essere riusciti ad intercettare le necessarie risorse e decidere altresì di impegnarle in questa tipologia di intervento ed arrivare a realizzare un’opera così importante, dato che il verde contribuisce a migliorare la qualità della vita avendo riferimento al sistema climatico, visto che una struttura come questa diminuirà di due/tre gradi la temperatura media dell’area, così da consentire ai residenti di poter fruire in ogni stagione di questa grande frescura, augurandoci altresì di poter proseguire, poiché il lavoro non è concluso, avendo recentemente acquisito la striscia di terreno abbandonato di via Bargagna che sarà oggetto di analogo intervento“.

“Sono particolarmente contento“, conclude Michele Conti, “della folta presenza quest’oggi dei residenti, ovvero coloro che vivono il quartiere e che hanno così modo di ringraziarci, pur evidenziando che noi non abbiamo fatto nulla di eccezionale, se non quello di accogliere le vostre richieste trasformandole in realtà, dato che tante, troppe volte siamo passati da questa zona con le nostre auto ed abbiamo visto questa infrastruttura viaria creata nel 1984/’85 senza marciapiedi, mentre oggi essi sono una realtà, così come quante volte ci siamo passati a piedi accorgendoci di questa macchia di verde abbandonata ed anch’essa oggi è divenuto possibile viverla e soprattutto utilizzarla, ragion per cui. come dico sempre, gli Amministratori sono pro-tempore mentre sono i cittadini ad essere proprietari delle opere, per cui mi auguro che questa in particolare sia di grande aiuto per le Famiglie che vivono nel Quartiere”.

Da parte sua, l’Assessore Raffaele Latrofa ha tenuto ad evidenziare come: “questa opera fosse attesa da questo quartiere da oltre 40 anni, come posso personalmente testimoniare avendoci abitato dal 1975 al 1986 quando questo posto – come del resto l’abbiamo trovato al momento del nostro insediamento – era un insieme di sterpi e purtroppo frequentato da persone che vivevano di nascosto qui dentro oltre che luogo di spaccio di droga, ragion per cui questo quartiere, urbanizzato male nel passato, aveva bisogno di un polmone verde che noi abbiamo pensato sin dal primo giorno e soprattutto realizzato, investendo circa 800mila €uro di cui quasi la metà usufruendo di un Finanziamento regionale, con una piantumazione di oltre 500 alberi e soprattutto dando la possibilità ad anziani e persone con disabilità di fruire di questo polmone verde, che rappresenta il paradigma della nostra azione politica e la dimostrazione che chi ha una visione deve tradurla con opere compiute“.

