Inaugurata a Pisa la tredicesima edizione di Internet Festival

Scritto da admin• 4:00 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Giunto alla sua 13esima edizione, l’Internet Festival ha aperto i battenti al mattino del 5 ottobre 2023 a Pisa per una quattro giorni prevista sino a domenica 8 ottobre all’insegna delle novità in campo tecnologico attraverso un filo conduttore che quest’anno ha per tema l’artificiale, con l’inaugurazione caratterizzata dal tradizionale taglio del nastro presso le Logge di Banchi a cui hanno preso parte il Presidente della Regiona Eugenio Giani, il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, l’Assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini, il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, il Sindaco di Pisa Michele Conti, oltre ai rappresentanti del CNR, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

di Giovanni Manenti

Nel suo saluto ai presenti, il Presidente della Regione Eugenio Giani ha tenuto a sottolineare come: “Pisa sia il luogo dove per la prima volta, 36 anni fa, fu intercettata in Italia un’onda elettromagnetica di Internet, che all’epoca era ancora una infrastruttura digitale militare sconosciuta a tutti e che, viceversa, fu captata grazie al lavoro di alcuni ricercatori del CNR, così che Pisa è potuta divenire il simbolo del sorgere di tale applicazione in Italia“.

“Oggi, Internet“, prosegue Eugenio Giani, “come infrastruttura digitale consente la vita dei social, significa collegamenti così come la possibilità di avere in tempo reale l’opportunità di viaggiare, comunicare ed informarsi, ed ecco pertanto che l’Internet Festival – che la Regione, attraverso la Fondazione Sistema Toscana ed il suo sistema relazionale, riesce ad organizzare ogni anno – si arricchisce di una sempre maggiore partecipazione rendendolo un evento non più solo nazionale ma internazionale, divenendo il modo con cui a cadenza annuale andiamo a verificare le novità che attraverso Internet, il mondo dei social e la rivoluzione digitale riescono a creare“.

“Ovviamente“, conclude il Presidente, “la Regione si impegna a sostenere il Festival mettendo a disposizione molte risorse attraverso la messa a bando di gare che prevedono l’utilizzo dei Fondi derivanti dal PNRR e dai Fondi strutturali europei, oltre alla curiosità di vedere le capacità di come funzionano e si attestano i nuovi social e comprendere attraverso gli stessi le politiche di informazione e comunicazione, così che Internet Festival ritengo che rappresenti una sorta di briefing a livello nazionale per tutto ciò che sono le novità, prospettive ed innovazioni nel panorama informatico e digitale“.

Da parte sua, il pensiero del Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo lo porta ad evidenziare come: “Internet festival rappresenti un appuntamento importante non solo per Pisa, bensì per tutta la Toscana e dimostra quale sia la capacità da parte delle Istituzioni di anticipare il progresso, basti pensare all’iniziativa che portiamo avanti in merito a Toscana 2050 od ai grandi cambiamenti che il Mondo si appresta a vivere, come quello dell’intelligenza artificiale che impatterà sulla salute, sull’arte, sulla cultura e sulla nostra vita di ogni giorno, ragion per cui dobbiamo essere in grado di saper normare in anticipo e di indirizzare e ridurre le disuguaglianze per lasciare ai nostri figli un mondo migliore di quello che abbiamo trovato, in quanto il progresso non si può fermare, ma deve essere altrettanto accompagnato verso la direzione giusta che consenta maggiore giustizia sociale, più posti di lavoro ed un’innovazione che permetta ai cittadini di accedervi“.

Quale sia l’importanza di un tale evento per la città di Pisa lo definisce il Sindaco Michele Conti: “Per una città a vocazione universitaria come Pisa il riproporsi a cadenza annuale di un appuntamento come l’Internet festival rappresenti per molti piccoli e grandi Centri di eccellenza di confrontarsi sulle tematiche relative alle innovazioni digitali, senza dimenticare che in questi quattro giorni avremo un afflusso non solo di addetti ai lavori, ma anche di singoli cittadini e turisti che avranno così l’occasione di accrescere la propria cultura in termini di intelligenza artificiale, di nuove esperienze ed innovazioni che stanno invadendo il mercato dell’informazione digitale che in questi anni sta prendendo sempre più forma e che condizionerà in futuro le nostre vite“.

Per quanto, infine, riguarda nello specifico lo svolgimento del festival, la parola non può che andare all’Organizzatore Claudio Giua, il quale rileva: “Per questa edizione il filo conduttore sia molto esplicito, in quanto la parola chiave che abbiamo scelto è “artificiale”, ancorché la stessa si sia di fatto imposta, visto che tre anni fa il tema era l’intelligenza, così da divenire un sostantivo ed un aggettivo che si coniugano assieme, specie per il fatto che nel giro di questi ultimi mesi si è verificato un fenomeno assolutamente straordinario costituito dalla possibilità offerta a qualsiasi cittadino ed utente di utilizzare direttamente l’intelligenza artificiale attraverso chat o PC, ovvero piattaforme che consentono di avere un’intelligenza artificiale creativa a disposizione anche sul proprio cellulare“.

“L’intelligenza artificiale“, prosegue Giua, “è peraltro funzionante in diversi campi già da molto tempo, lo è nel mondo dell’architettura, dell’industria e della medicina, oltre che della ricerca ovviamente, ragion per cui in questi quattro giorni andremo ad indagare tutte queste situazioni per cercare di far capire a tutti come la stessa rappresenti una grande opportunità, ancorché quando vi è un’applicazione innovativa di alcune tecnologie, vi siano anche dei rischi così da dover riuscire a compensare i due aspetti che si vengono a creare“.

“Da un punto di vista organizzativo“, conclude Claudio Giua, “non posso che essere soddisfatto della crescita del Festival con sempre maggiori presenze, essendo riusciti a non fermarci durante il periodo dell’emergenza sanitaria ed oggi possiamo presentare un evento sempre più itinerante sul territorio raggiungendo il record di 21 location sparse per tutta la città di Pisa, così che ogni residente può godere di un luogo vicino alla propria abitazione dove poter andare a vedere qualcosa“.

Condividi la notizia:

Last modified: Ottobre 5, 2023