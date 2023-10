PharmaNutra inaugura la nuova sede e stabilimento per i suoi 20 anni

Scritto da admin• 3:42 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Giornata storica per PharmaNutra S.p.A. azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, che apre le porte della nuova sede con stabilimento produttivo e celebra la ricorrenza dei 20 anni di storia.

Alla presenza del Sindaco di Pisa Michele Conti, i fratelli Andrea e Roberto Lacorte, che nel 2003 hanno fondato l’azienda, hanno svelato il nuovo quartier generale di PharmaNutra (Via Campodavela 1, Pisa),che consentirà al Gruppo di avere il pieno controllo sulla produzione di materie prime e di raggiungere un’autonomia concreta in termini di attività di ricerca e sviluppo.

La nuova sede

La nuova sede occupa una superficie totale di oltre 5.300 mq, di cui2.200 mq adibiti alla produzione, 1.600 mq destinati a uffici direzionali e circa 1.500 mq dedicati a servizi complementari. Inoltre, sono presenti oltre 10.000 mq di spazi esterni.

Un investimento importante, dal valore di oltre 20 milioni di euro, e altamente strategico, visto che il cuore industriale della nuova sede è rappresentato dall’edificio destinato alla produzione, che ospita aree dedicate alle attività scientifiche e al controllo qualità. Inoltre, è presente uno dei laboratori di ricerca e sviluppo nutrizionale più innovativi in Europa, che attrarrà nuove risorse scientifiche e intensificherà le collaborazioni con le più prestigiose università e istituti d’Italia e oltre confine nazionale. Questa importante evoluzione rappresenta non solo il consolidamento della rapida e notevole crescita dell’azienda negli ultimi anni, ma anche un investimento significativo nell’ottica dello sviluppo del territorio pisano, con ricadute economiche e occupazionali, inclusa l’introduzione di nuovi informatori, e di conseguenza, impatti sociali positivi per la città e la provincia di Pisa.

Situato alle porte del parco naturale di San Rossore, l’edificio rappresenta un impegno concreto verso la sostenibilità, con diverse aree verdi, zone relax e conviviali, nonché una palestra, pensate per il benessere dei lavoratori. Questo riflette la filosofia aziendale che, fin dalle origini, ha posto le persone al centro della sua attività, unendo flessibilità, efficienza, ricerca, innovazione e qualità.

Il progetto del moderno complesso industriale del Gruppo PharmaNutra, che include anche le affiliate Junia Pharma S.r.l. e Alesco S.r.l., è stato realizzato dagli studi Caponi & Arrighi Architetti Associati, Studio Tecnico Associato EMMEGI di Malvaldi e Grassini Geometri e C&P Engineering S.r.l. I lavori sono stati eseguiti dal General Contractor SACAIM S.p.A, una controllata dell’impresa di costruzioni internazionale Rizzani de Eccher.

Andrea Lacorte, Co-fondatore e Presidente di PharmaNutra, dichiara: “Abbiamo vissuto la concretizzazione di un sogno, letteralmente, giorno dopo giorno, e adesso che la nuova casa di PharmaNutra è pronta ad accoglierci, è molto difficile non essere profondamente emozionati e altrettanto felici. Un’emozione che è pari solo al nostro entusiasmo, alla sfrenata voglia di iniziare a vivere questa struttura che è stata concepita ad hoc sulle esigenze di tutte le persone che lavorano insieme a noi, plasmata sul nostro presente e soprattutto sul nostro futuro. Questo passo, epocale per la nostra storia, rappresenta una sorta di nuovo inizio: si chiude un capitolo, eccezionale sotto tutti i punti di vista, e se ne apre uno nuovo, che parte proprio da qui, oggi, da questa struttura e dalle sue innovative caratteristiche, che ci consentiranno di fare un ulteriore step in avanti in tutti gli ambiti aziendali in cui operiamo con successo da 20 anni. D’altronde PharmaNutra è proprio questo: un’azienda vincente che non si accontenta mai, sempre pronta ad affrontare nuove sfide con la stessa passione e il medesimo spirito pionieristico con cui, 20 anni fa, mio fratello ed io abbiamo intrapreso questo percorso straordinario, che ci ha condotti fino a qui”.

Roberto Lacorte, co-fondatore e Vice Presidente di PharmaNutra, commenta: “La parola più ricorrente in questi giorni è “emozione”: abbiamo aspettato per anni questo momento, lo abbiamo sognato, immaginato, lo abbiamo costruito, passo dopo passo, e adesso che ci siamo, ora che abbiamo tagliato anche questo importantissimo traguardo, non possiamo non lasciarci trasportare dall’emozione. Oggi è un giorno fondamentale nella storia della nostra azienda, un vero e proprio spartiacque: inizia una nuova era e siamo pronti a viverla con un entusiasmo che non ha davvero paragoni. Come ho già avuto modo di evidenziare, la nuova “casa” di PharmaNutra è il nostro miglior biglietto da visita, la rappresentazione perfetta di ciò che siamo: una struttura semplice, trasparente ed estremamente efficace, ma con tante sfaccettature. È visione e prospettiva verso il futuro, insieme alla concretezza e alla qualità della scienza che qui verrà prodotta, grazie alla realizzazione di un innovativo laboratorio di ricerca e del nuovo polo produttivo. Sono sicuro che tutte le persone che lavorano per PharmaNutra – fatico a chiamarli solo “dipendenti”, perché sono qualcosa di più – avranno finalmente uno spazio adeguato alle loro esigenze e alla loro ambizione”.

Michele Conti, Sindaco di Pisa, aggiunge: “È una grande soddisfazione inaugurare la nuova sede del gruppo Pharmanutra, dopo così poco tempo dalla posa della prima pietra. Un edificio innovativo e all’avanguardia che si integra, anche in termini di sostenibilità ambientale, nel contesto in cui si trova, a poca distanza dall’area del Parco di San Rossore e alle porte della città. Questo importante investimento sul nostro territorio non solo conferma ma rilancia l’esperienza portata avanti grazie alle intuizioni, al grande lavoro e alla passione dei fratelli Andrea e Roberto Lacorte, ma anche grazie al contributo dei tanti dipendenti, molti dei quali si sono formati nelle nostre scuole superiori e nel nostro Ateneo.

Quella di Pharmanutra è una storia di successo che contribuisce a fare di Pisa il luogo ideale per sviluppare progetti imprenditoriali e fare investimenti in grado di creare occasioni di crescita economica in un settore strategico per il Paese come quello del farmaceutico”.

I vent’anni di PharmaNutra

La portata storica di questo momento è ulteriormente caricata di fascino ed emozioni perché coincide con il ventennale del Gruppo, un nuovo punto di accelerazione verso la crescita e un futuro sostenibile. In questo percorso tra passato e futuro, PharmaNutra ha condiviso visioni, valori e progetti, collaborando con numerose istituzioni scientifiche e territoriali per il benessere di tutti. A distanza di vent’anni, il Gruppo è arrivato a fatturare oltre 82 milioni di euro, rappresentando oggi un’eccellenza italiana nello sviluppo di complementi nutrizionali unici e dispositivi medici innovativi, curando l’intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito.

Le principali tappe della storia di PharmaNutra

I fratelli Andrea e Roberto Lacorte fondarono PharmaNutra nel 2003, focalizzandosi nello sviluppo di dispositivi medici e prodotti nutraceutici, consolidando negli anni uno dei gruppi più performanti in ambito nutraceutico e farmaceutico. A partire dal 2005, la Società fece il suo ingresso sul mercato con il marchio Sideral®, integratore a base di ferro orale, con tecnologia sucrosomiale® sviluppata internamente e che avrebbe in pochi anni rivoluzionato il mercato, tanto che nel 2019 si sarebbe rivelato il complemento nutrizionale più richiesto in Italia, secondo i dati di Federsalus – IQVA. Nel 2008, i fratelli Lacorte iniziarono un nuovo capitolo di sviluppo coinvolgendo investitori esterni. Nel 2010 nacque Junia Pharma, una realtà focalizzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di farmaci, dispositivi medici, OTC e complementi nutrizionali dedicati al settore pediatrico. Successivamente, nel 2013, PharmaNutra intraprese la sua espansione a livello internazionale, che oggi vede il gruppo presente a livello distributivo in oltre 71 Paesi. Nel 2017, un altro momento storico per il Gruppo fu il debutto sul mercato AIM di Borsa Italiana grazie all’innovativo sistema pre-booking IPO Challenger® promosso da Electa. La crescita economica e commerciale è stata netta e costante, e il mercato ha apprezzato chiaramente lo sviluppo strategico del Gruppo, con il titolo che dai 10 euro iniziali è cresciuto di oltre quattro volte (attualmente il valore dell’azione è superiore ai 40 euro), tanto che nel 2020 avvenne il passaggio al mercato Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, dedicato alle imprese quotate con caratteristiche di eccellenza. Un ulteriore momento di crescita risale al 2022, quando il Gruppo PharmaNutra ha concluso l’acquisizione di Akern S.r.l. realtà in costante evoluzione, impegnata nel segnare gli step evolutivi nella scienza della composizione corporea. Poi, nel 2023, il lancio della linea Cetilar® Nutrition ha rappresentato un nuovo traguardo nell’ambito dell’alimentazione sportiva, marcando l’inizio di una strategia di espansione con la costituzione di PharmaNutra USA e PharmaNutra España, viene inaugurato il moderno polo chimico-farmaceutico di PharmaNutra, simbolo tangibile del continuo cammino verso il successo dell’azienda.

Last modified: Ottobre 5, 2023