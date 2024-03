Inaugurata a Pisa la nuova BiblioCoop: uno spazio per la lettura e la condivisione

Scritto da admin• 6:03 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Nel cuore di Pisa, nel suggestivo spazio soci del Coop.fi di Pisa Cisanello, è stata inaugurata la nuova Bibliocoop, un’oasi per gli amanti dei libri e dei lettori appassionati. L’evento di apertura, tenutosi questo pomeriggio, ha visto la partecipazione di illustri personalità come Filippo Bedini, Assessore alla cultura del Comune di Pisa, Angiolina Rovetini, Presidente della sezione soci Coop Pisa, Angela Parini, Direttrice della Biblioteca comunale SMS, e Tommaso Perrulli, Responsabile dei progetti sociali Unicoop Firenze.

La Bibliocoop, gestita da volontari in collaborazione con la Biblioteca comunale SMS di Pisa, rappresenta un punto di riferimento per la diffusione e il rafforzamento dei servizi bibliotecari in città. Inaugurata con grande entusiasmo, la Bibliocoop offre una vasta gamma di novità, tra cui 500 nuovi libri suddivisi in sezioni di narrativa, saggistica, letteratura rosa, gialli, romanzi storici, biografie, ricette e libri per bambini. Inoltre, sono presenti tre sezioni riccamente fornite dedicate al fumetto, alla letteratura di viaggio e alla storia locale. Il catalogo, arricchito costantemente con le nuove pubblicazioni e i suggerimenti dei lettori, si affianca al ricco patrimonio librario della sezione soci.

Tra le innovazioni introdotte, spicca la disposizione dei libri con le copertine in evidenza per facilitare la scelta, oltre a un accogliente spazio dedicato alla consultazione dei libri prima del prestito. La Bibliocoop non è soltanto un luogo per prendere libri in prestito, ma anche un centro di attività culturali, che include presentazioni di libri, incontri di lettura, laboratori e letture animate per bambini.

Le dichiarazioni dei rappresentanti istituzionali e dei responsabili dei progetti sociali testimoniano l’importanza attribuita a questa iniziativa. Filippo Bedini, Assessore alla cultura del Comune di Pisa, esprime la soddisfazione del Comune per il contributo alla promozione della lettura, mentre Angela Rovetini, Presidente della sezione soci Coop Pisa, sottolinea l’importanza di creare uno spazio di promozione della lettura per la comunità. Tommaso Perrulli, Responsabile dei progetti sociali Unicoop Firenze, enfatizza il ruolo fondamentale della Bibliocoop nella promozione dell’accesso alla lettura e delle occasioni di socialità.

L’inaugurazione della Bibliocoop è stata accompagnata da due giorni di festa, con una serie di eventi culturali. Tra questi, un incontro aperto al pubblico dal titolo “In viaggio con un libro”, condotto da scrittori di fama come Athos Bigongiali e Alessandro Agostinelli, e un laboratorio di fumetto curato da Francesco Catelani.

La Bibliocoop di Pisa è aperta il lunedì (10-12) e il mercoledì (16.30-18.30), con il servizio di prestito garantito dai volontari Bibliocoop. Per diventare volontario o per conoscere da vicino le iniziative della Bibliocoop, è possibile contattare l’indirizzo email bibliocoop@unicoopfirenze.coop.it.

Marzo 21, 2024