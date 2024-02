In Sala Baleari premiato Angelo Squadrone nel giorno del suo 95esimo compleanno

Scritto da admin• 4:27 pm• Pisa, Attualità, Sport/Altro, Tutti

PISA – Non è da tutti essere ricevuti e premiati nel giorno del proprio Compleanno, ma se le primavere sono ben 95 e si è ancora in piena attività sportiva, ecco che le porte della Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti sono state ben liete di accogliere al proprio interno il veterano maratoneta Angelo Squadrone, la cui più recente fatica si è svolta lo scorso 17 dicembre 2023, allorché ha corso la Mezza Maratona di Pisa nel tempo di 3.37’51”.

di Giovanni Manenti

Ad accogliere l’ex Colonnello dei Paracadutisti il Sindaco Michele Conti e l’Assessore allo Sport Frida Scarpa, che gli hanno consegnato un piatto in ceramica recante il simbolo della città (Croce bianca in campo rosso), così come ha voluto omaggiare l’atleta il Vice Presidente dell’AS 1063- Società organizzatrice della Maratona e Mezza Maratona di Pisa – Sergio Costanzo, consegnando al medesimo l’iscrizione alla XXV Edizione che si terrà domenica 15 dicembre 2024 prossimo.

Le prestazioni di Angelo Squadrone – che, ricordiamo, ha corso nella sua lunga vita oltre 150 Maratone ed ha conquistato vari titoli nazionali ed internazionali nelle Categorie Master – sono stati tali da invogliare lo stesso Sindaco Michele Conti a prendere parte alla prossima edizione, come dallo stesso pubblicamente ammesso e confermato: “E’ un vero onore ospitare quest’oggi in Comune e premiare per la sua carriera sportiva un cittadino pisano come Angelo Squadrone, che rappresenta un esempio di grande tenacia, coraggio e spirito sportivo che lo ha portato nella vita a vincere tanti premi a livello europeo e mondiale, a superare innumerevoli traguardi, così da essere ancora in grado alla sua età di correre la mezza maratona. Tale circostanza – conclude il Primo Cittadino – fa sì che la Maratona di Pisa, che quest’anno celebra la sua XXV Edizione e che rappresenta un evento legato indissolubilmente alla città, possa a giusta ragione identificare in Angelo Squadrone una sorta di “Presidente Onorario” di detta Manifestazione, come ha avuto modo di dimostrare anche nello scorso dicembre stupendo tutti i presenti all’arrivo per la sua tenacia, resistenza e forza d’animo, ragion per cui sarò felice ed onorato di correre assieme a lui la prossima Mezza Maratona“.

Cosa significhi per il Panorama Sportivo un atleta della longevità di Angelo Squadrone lo sottolinea l’assessore allo Sport Frida Scarpa, evidenziando: “Tra i vari Campioni che abbiamo premiato dall’inizio della consiliatura, farlo nei riguardi di Angelo Squadrone rappresenta un onore sia per i risultati da lui raggiunti che per la straordinaria longevità che lo porta a festeggiare i 95 anni ancora in attività rispetto ad una specialità così usurante quale la Maratona e la Mezza Maratona, così da divenire un segnale ed un messaggio positivo per Pisa e l’intero territorio circostante, risultando a pieno titolo il simbolo di cosa lo Sport possa produrre sia dal punto di vista fisico che psichico, contribuendo ad una vita lunga, sana ed in assoluta lucidità mentale“.

