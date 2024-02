”Immagini femminili nell’arte pisana” verrà presentato al Liceo Dini a Pisa

Scritto da admin• 3:17 pm• Pisa, Cultura, Tutti



PISA – Giovedì 22 febbraio si svolgerà nell’aula magna del Liceo Ulisse Dini un incontro di presentazione del libro “Immagini femminili nell’arte pisana. Storie e percorsi dall’antichità al contemporaneo“, curato da Silvia Panichi e Cristina Cagianelli e pubblicato da Edizioni ETS, anche grazie ai contributi, oltreché dell’Inner Wheel, del Rotary Pisa, Rotary Galilei, Rotari Pacinotti e del Rotaract.

Il progetto nazionale dell’ Innerwheel è volto a promuovere la cultura verso le nuove generazioni per arginare il disagio giovanile e la dispersione scolastica: per questo di Pisa si sta impegnando per individuare e proporre percorsi innovativi, culturali ed educativi, e per collaborare con le istituzioni scolastiche al fine di attuare il “Patto Educativo”, auspicato e promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’iniziativa è rivolta agli studenti del Liceo Scientifico Ulisse Dini, del Liceo G.Carducci e del Liceo Artistico F.Russoli

Interverranno Riccardo Buscemi (Assessore con delega alla scuola e servizi educativi del Comune di Pisa), Gabriella Porcaro (Assessore con delega alle Pari Opportunità del Comune di Pisa), Andrea Simonetti (Dirigente Ufficio Scolastico della Provincia di Pisa) e Alessandra Marrata (Dirigente Scolastico, preside del Liceo Ulisse Dini), Chiara Bodei (dipartimento di Informatica – Pisa), Chiara balbarini (Docente di Storia dell’Arte) e Silvia Panichi (curatrice del libro).

Nell’occasione verranno donate copie del libro alle biblioteche delle scuole presenti

Last modified: Febbraio 21, 2024