In Sala Baleari la presentazione della Coppa del Mondo di Scherma paralimpica

PISA – Un connubio sempre più stretto e vincente, quello tra sport e disabilità, trova la sua massima espressione nella nostra città grazie alla Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica, che per la decima edizione consecutiva vede la tappa italiana di tale prestigiosa Manifestazione disputarsi a Pisa dal 13 al 16 marzo prossimi presso gli impianti del CUS Pisa posti in via Chiarugi, evento illustrato presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’Assessore allo Sport Frida Scarpa, dell’Assessore alla disabilità Giulia Gambini, del Prof. Marco Macchia, delegato Università di Pisa ai rapporti con il territorio, di Giuliano Pizzanelli, Presidente CUS Pisa, di Daria Marchetti, Consigliere Nazionale Federazione Italiana Scherma, di Giovanni Calabrò, Presidente Pisa Scherma e di Loredana Trigilia, Capitano della Nazionale italiana di Fioretto femminile.

Un’edizione, quella di quest’anno, che apre il calendario del quadriennio post olimpico in vista dell’appuntamento costituito dai Giochi di Los Angeles 1984.facendo seguito a quella svoltasi a metà febbraio a San Paolo del Brasile, con alcune importanti novità rispetto al recente passato, la prima delle quali relativa alla nomina, di poche ore fa, dei tre nuovi Commissari Tecnici, indicati dalla Federazione in Alessandro Paroli (Fioretto), Michele Tarantini (Spada) ed Anton Giulio Stella (Sciabola) che, al momento, non vengono assistiti da un Coordinatore come era successo in precedenza con Dino Meglio.

Altra fondamentale novità, riguardante gli atleti, il fatto che tra le 25 Nazioni presenti con 180 schermidori che prenderanno parte a circa 400 gare, ritorna la Russia, ancorché i propri rappresentanti gareggino come “Atleti Neutrali a titolo individuale” vista il bando imposto dal CIO al proprio Paese in quanto belligerante, il che rende ancor più elevato il livello qualitativo dell’evento, mentre saranno ancora assenti, come loro costume, i cinesi che si prendono un anno sabbatico, considerando che solo dalla prossima stagione le gare di Coppa del Mondo varranno quale selezione per i Giochi.

Dal punto di vista promozionale, viceversa, la Rassegna – che ha come Sponsor Fondazione Pisa, Devitalia, Farmacie Comunali e Pharmanutra – vedrà il coinvolgimento delle Scuole pisane che verranno ad assistere alle gare nelle mattinate di giovedì 13 e venerdì 14, mentre sabato 15 marzo è prevista la presenza della Presidente italiana del Soroptimist International Luigina Pileggi, accompagnata dalla Presidente di Pisa Francesca Pacini, in visita presso la nostra città per un Convegno che si svolgerà proprio presso gli adiacenti locali del CUS Pisa.

C’è pertanto di che essere legittimamente orgogliosi, come precisa il Presidente del Pisa Scherma Giovanni Calabrò: “la tappa di marzo della Coppa del Mondo di Scherma paralimpica è oramai un appuntamento fisso per la nostra città, essendo altresì già stata confermata anche per la prossima stagione, con l’organizzazione affidata alla nostra Società per il decimo anno consecutivo, una circostanza resa possibile grazie alla sinergia che va avanti da tempo con l’Amministrazione Comunale, l’Università ed il CUS Pisa, oltre che alle Società che ci supportano nell’organizzazione, quali la Fondazione Pisa, che ci sostiene sin dalla prima ora, assieme al marchio Cetilar di Pharmanutra, una delle più importanti aziende farmaceutiche della nostra zona. A tali aiuti – prosegue Giovanni Calabrò – va aggiunto il prezioso contributo fornito dalle Forze Armate, visto che anche quest’anno lo Stato Maggiore della Difesa ha autorizzato l’invio di mezzi ed uomini a sostegno dell’iniziativa, mentre per quanto concerne l’avvenuta nomina dei nuovi Commissari Tecnici delle tre armi di Fioretto, Spada e Sciabola, colgo l’occasione per manifestare tutto il mio orgoglio per il fatto che il nostro Maestro Simone Vanni, che ricopriva tale incarico relativamente al solo Fioretto, sia stato viceversa nominato Commissario Tecnico della Nazionale Olimpica, avendo peraltro esordito nei giorni scorso in Coppa del Mondo a Il Cairo con un bottino di tre Ori, un argento ed un bronzo. Sotto il profilo delle presenze“, conclude il Presidente del Pisa Scherma, “anche quest’anno la Cina sarà assente, riprendendo sicuramente a gareggiare dalla prossima stagione in quanto si tratterà di una tappa di qualificazione olimpica, ma avremo il rientro della Russia, sia pur come atleti neutrali a titolo individuale per un totale di 25 nazioni e circa 180 iscritti che prenderanno parte ad oltre 400 gare in programma“.

Analogamente soddisfatta il Consigliere Nazionale FIS, nonché pisana, Daria Marchetti, che sottolinea: “accogliamo questa decima edizione con grande entusiasmo in quanto si tratta della prima del nuovo quadriennio che ci porterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, trattandosi pertanto di un nuovo percorso che è appena iniziato a San Paolo, in Brasile lo scorso febbraio e che prosegue con la tappa di Pisa, ragion per cui siamo felicissimi come Federazione che rappresento quest’oggi e che diviene per me un onore oltre che una grandissima responsabilità, mentre come PisaScherma ci prendiamo nuovamente in carico il compito relativo all’organizzazione della Manifestazione. Sotto il profilo organizzativo, conclude Daria Marchetti, “Pisa si fa preferire in quanto il fatto di avere un luogo di gara così importante rispetto ad altre situazioni in cui all’estero vengono utilizzati gli alberghi per svolgere gli incontri, rende l’evento di ben altro livello professionale avendo viceversa una struttura ad hoc quale l’impianto del CUS Pisa, oltre ovviamente a quanto legato ai trasporti, all’accessibilità ed agli Alberghi, facendo sì che anche le stesse dimensioni della città consentono agli atleti di sentirsi a proprio agio, grazie altresì al contributo delle Forze Armate che sono fondamentali per il loro supporto logistico mediante i loro mezzi che affiancano i nostri Autobus per portare le merci dagli Aeroporti agli Alberghi ed ai luoghi di gara, oltre a fornire assistenza durante i giorni di gara, unitamente a tutti i volontari che come sempre danno una mano“.

Un altro importante, ancorché consolidato, tassello nelle politiche portate avanti dall’Assessorato allo Sport del Comune di Pisa, come conferma l’assessore Frida Scarpa: “Pisa mette in fila un altro evento a livello internazionale e ribadisce la propria veste di città attenta allo Sport non solo a livello toscano ma nazionale, essendo tutto pronto per ospitare nel migliore dei modi una nuova edizione della Coppa del Mondo di Scherma paralimpica con atleti provenienti da diversi Paesi, così che iniziano ad essere molteplici gli eventi internazionali che riusciamo ad accogliere. Nello specifico – conclude l’Assessore – siamo particolarmente orgogliosi di continuare questa tradizione con la Scherma Paralimpica, in ordine alla quale siamo fortemente coinvolti con l’obiettivo di lanciare un grande messaggio per quanto concerne l’aspetto dell’inclusione, così come siamo particolarmente contenti del fatto che le Scuole abbiano aderito all’iniziativa e saranno pertanto presenti alle gare che si svolgeranno al mattino di giovedì e venerdì prossimi, per un invito che personalmente rivolgo a tutta la cittadinanza, le famiglie, i ragazzi, affinché seguano le gare e vengano al PalaCus“.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore alla disabilità Giulia Gambini, che aggiunge: “Ancora una volta ospitiamo un grande momento di Sport dedicato alle persone con disabilità, in ordine al quale vogliamo dimostrare che lo Sport, più di ogni altro ambito, consente maggiormente l’inclusione ed ecco pertanto che questo, come altri appuntamenti, sono importanti perché fanno capire che lo Sport è un diritto per tutti, importante non soltanto in termini terapeutici ma anche come diritto al benessere, ragion per cui Invito tutti i pisani a fare il tifo per i nostri atleti ed a seguire una competizione sportiva ai massimi livelli che reca in sé anche un messaggio in più“.

