Centro-sinistra lascia l’aula in protesta: “Ignorato il tema della Polizia Municipale”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa delle forze del Progetto civico e progressista (PD, La città delle persone, Sinistra Unita per Pisa) sull’abbandono dell’aula durante il Consiglio comunale di ieri.

“Come coalizione di centro-sinistra, abbiamo deciso di abbandonare l’aula in segno di protesta. Ancora una volta, il sindaco Conti e la maggioranza di centrodestra hanno scelto di non affrontare una questione fondamentale per la città: la situazione della Polizia Municipale e del suo comandante. È inaccettabile che un tema così cruciale venga sistematicamente ignorato. La sicurezza dei cittadini dipende anche dall’efficienza e dall’organizzazione della Polizia Municipale, che oggi versa in gravi difficoltà, priva di risorse adeguate e senza una guida chiara. L’amministrazione ha il dovere di affrontare questa crisi e di dare risposte concrete ai cittadini. La nostra protesta non è solo simbolica: continueremo a chiedere con determinazione che il tema venga discusso, perché Pisa merita una Polizia Municipale efficiente, ben organizzata e valorizzata, non lasciata in uno stato di abbandono. Conti e la maggioranza di centrodestra sembrano aver avuto paura che venisse ricordata la cattiva gestione della nomina del comandante della Polizia Municipale, una questione sollevata negli ordini del giorno presentati dalle opposizioni e collegata al lavoro della Commissione di Controllo e Garanzia competente.“, conclude il comunicato.

