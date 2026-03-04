“Pisa oltre la Torre. L’ospitalità che resta”. Incontro pubblico sulla città e il turismo

Written by Redazione• 5:23 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Cosa sta succedendo a Pisa quando parliamo di ospitalità e abitare? Negli ultimi anni la città sta cambiando: nel modo in cui accoglie, nel modo in cui viene vissuto il centro storico, nel valore degli immobili e degli spazi pubblici.

Venerdì 6 marzo, in sala delle Baleari di palazzo Gambacorti (ore 17), si terrà l’incontro “Pisa oltre la Torre. L’ospitalità che resta“, per riflettere su come sta cambiando l’ospitalità in città. Sarà un incontro dedicato a cittadini, professionisti e operatori, per capire come l’ospitalità possa diventare una risorsa per il territorio, e non solo, turismo mordi e fuggi. Un momento di confronto concreto su casa, comunità e futuro della città.

All’incontro parteciperanno l’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, Nico Tedeschi, consulente immobiliare e volto Tv, Alberto Furia, imprenditore locale e Ilaria Mari, architetto e divulgatrice di design per l’ospitalità.

«Si tratta di una iniziativa – spiega l’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini – che si inserisce nelle attività intraprese dalle nostre politiche turistiche per il coinvolgimento, da un lato, della cittadinanza nella costruzione di Pisa quale destinazione turistica, dall’altro, per andare oltre i miracoli della piazza del Duomo, luogo di visita imprescindibile per chi scelga Pisa come meta. Del resto, il turismo implica anche uno straordinario vantaggio e cioè che tutto quello che facciamo per accogliere i nostri ospiti, “residenti temporanei”, lo facciamo anche per la comunità cittadina. Ecco quindi che le parole chiave sono autenticità, identità, cura e rispetto verso le persone e le nostre bellezze. Questo evento potrà fornire ulteriori strumenti di riflessione e di confronto perché tutti ci si possa sentire sempre più responsabili, sotto il profilo culturale e sociale, del privilegio di abitare in una realtà come la nostra».

“Con questo incontro – spiegano gli organizzatori Ilaria Mari, Nico Tedeschi, Alberto Furia – vogliamo aprire uno spazio di confronto pubblico su un tema che riguarda tutta la città: il modo in cui Pisa accoglie, si trasforma e viene vissuta ogni giorno. Parlare di ospitalità oggi non significa parlare soltanto di turismo, ma di comunità, qualità dell’abitare ed equilibrio tra chi vive la città e chi la visita: perché l’ospitalità non è solo un settore, è parte dell’equilibrio urbano, e ogni scelta di accoglienza contribuisce a raccontare la città. L’obiettivo dell’iniziativa è offrire alla cittadinanza un momento di dialogo aperto, a partire da esperienze e possibilità concrete. Crediamo che solo attraverso il confronto tra cittadini, professionisti, operatori e istituzioni sia possibile costruire una visione condivisa, capace di generare valore per il territorio e rafforzare l’immagine e l’accoglienza della nostra città”.

Last modified: Marzo 4, 2026