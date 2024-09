In Coppa contro il Cesena fischia Rutella

Scritto da admin• 2:10 pm• Pisa SC

PISA – Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative ai Sedicesimi di Finale della Coppa Italia FrecciaRossa. Questo il designato per la gara Pisa-Cesena, in programma mercoledì 25 settembre (ore 16.00) alla Cetilar Arena

Arbitro. Daniele Rutella (Enna)

1° Assistente. Alex Cavallina (Parma)

2° Assistente. Vincenzo Pedone (Reggio Calabria)

4° Ufficiale. Valerio Crezzini (Siena)

Var. Giacomo Camplone (Pescara)

Avar. Giacomo Paganessi (Bergamo)

