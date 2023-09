Pisa – Bari 1-1. Akpa Chukwu risponde al vantaggio di Beruatto.

Scritto da admin• 1:41 pm• Pisa SC

PISA – All’Arena Garibaldi termina sull’1-1 la sfida tra Pisa e Bari davanti ad oltre settemila spettatori. Alla rete nel primo tempo di Beruatto ha risposto il nuovo entrato Akpa – Chukwu a cinque minuti dalla fine. Un risultato non da buttare anche se resta il rammarico per non aver portato in fondo il risultato quando ormai eravamo al tramnto del match.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Mister Aquilani schiera contro il Bari il 4-2-3-1. Davanti a Nicolas ci sono Canestrelli e Leverbe con Calabresi e Beruatto padroni delle fasce laterali. Davanti al pacchetto arretrato confermati Marin e Veloso con Arena, Valori e D’Alessandro a supportare l’unica punta Moreo. Caracciolo si rivede in panchina così come Tourè ed Esteves. Non c’è invece Torregrossa e naturalmente gli infortunati Torregrossa, Piccinini e Gliozzi.

QUI BARI. Il Bari di mister Magnani risponde con il 4-3-2-1. Davanti a Brenno ci sono Zuzek e Vicari con Dorval e Ricci. Acampora, Maiello e Maita compongono il centrocampo a tre con l’ex molto atteso Sibilli e Morachioli un passo indietro rispetto al giovane ex Cosenza Nasti. Partono dalla panchina l’altro ex nerazzurro Benali e Aramu. Diaw non ce la fa a recuperare.

IL PRIMO TEMPO. Prima dell’avvio del match un minuto di silenzio per ricordare un giocatore che ha fatto la storia nerazzurra come Fabrizio Rapalini che la Nord ricorda con uno striscione. Pronti via ed il Pisa parte subito all’attacco conquistando un corner. Il Bari risponde subito all’attacco nerazzurro con un destro di Maita dopo una respinta con i pugni di Nicolas. Prima ammonizione della partita è per Acampora che ferma scorrettamente D’Alessandro. E’ ancora Pisa che insiste in pressione questa volta con Veloso, che dal limite però centra solo la testa di Zuzek che salva i galletti in angolo. Proprio su azione d’angolo il Pisa passa al minuto 12 augli sviluppi di una palla inattiva. Angolo di Veloso, respinto dalla difesa pugliese, Beruatto lascia partire un sinistro al volo che termina nell’angolino alla sinistra di Brenno: 1-0. Nerazzurri in vantaggio. Gol confermato anche dall’ausilio del Var. Poco prima l’estremo difensore del Bari aveva perso palla per mano di Moreo il quale aveva servito D’Alessandro che a sua volta smarcava Marin il quale calciava però alto. Il bari cerca di reagire allo svantaggio nerazzurro. D’Alessandro subisce un brutto colpo, ma si rialza e prova a tornare in campo, ma è costretto dopo pochi minuti ad alzare bandiera bianca. Al minuto 34 dentro Tommaso Barbieri. Il Bari cerca il pressing sul Pisa che gestisce la partita. Sono cinque i minuti di recupero concessi da Abisso. Prima del fischio finale del primo tempo c’è tempo per l’ammonizione a Leverbe. Si va al riposo con i nerazzurri in vantaggio per 1-0.

IL SECONDO TEMPO. Nessun cambio da parte dei due tecnici ad inizio ripresa. Il Bari cerca di prendere l’iniziativa sul Pisa. Non ci sono particolari pericoli dalle parti di Nicolas. Riparte invece pericolosamente in contropiede il Pisa con Moreo il quale viene però fermato in angolo da Vicari. Al quarto d’ora è tempo di cambi: per il Pisa dentro Nagy per Veloso, Mlakar per Moreo e torna Tourè al debutto quest’anno al posto di Arena. Nel Bari fuori Maita per il debuttante Achik e Ricci rilevato da Frabotta. Sul taccuino dei cattivi finisce Marin tra le proteste dell’Arena Garibaldi. Nel frattempo Nicolas compie un altro intervento deviando in angolo un sinistro potente di Nasti. Nessun esito dal tiro franco dalla bandierina. Nel frattempo il Pisa riparte in contropiede con Marin palla a Beruatto che compie grandi falcate e serve Mlakar che non trova nessun compagno in mezzo all’area di rigore. Mister Magnani si gioca le ultime carte a circa un quarto d’ora dalla fine: dentro Aramu e Akpa, fuori Morachioli e Nasti. Nel Pisa c’è spazio anche per l’ingresso in campo di Esteves che rileva uno stanco Valoti. Tourè al momento di calciare dal limite dell’area viene steso. Punizione per il Pisa e giallo per Akpa. La punzione è calciata da Leverbe, viene respinta dalla barriera. Il Bari a sorpresa perviene però al pareggio: cross teso da sinistra di Dorval per Akpa Chukwu il quale gira velocemente e rete: 1-1. Esultano i tifosi del Bari sistemati nel settore ospiti. A due minuti dalla fine il Pisa rimane anche in dieci per il doppio giallo a Nagy. Sono quattro i minuti di recupero all’Arena. Il Bari ora ci crede e vuole la vittoria il Pisa è in difficoltà.

PISA – BARI 1-1

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Marin, Veloso (60′ Nagy); Valoti; Arena (60′ Tourè), Valoti (74′ Esteves), D’Alessandro (34′ Barbieri); Moreo (60′ Mlakar). A disp. Loria, Caracciolo, Vignato, Jureskin, Masucci, De Vitis, Barberis. All. Alberto Aquilani

BARI (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci (60′ Frabotta); Acampora (86′ Benali), Maiello, Maita (60′ Achik); Sibilli, Morachioli (72′ Aramu); Nasti (72′ Akpa). A disp. Farroni, Matino, Di Cesare, Bellomo, Edjouma, Pucino, Koutsoupias. All. Michele Mignani

ARBITRO: Rosario Abisso della sezione di Palermo (Ass. Cipressa – Yoshikawa). Quarto uomo: Renzi. VAR: Gariglio. AVAR: Marchetti.

RETI: 12′ Beruatto (P). 85′ Akpa Chukwu (B)

NOTE: giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni. Ammoniti Acampora (B), Leverbe (P), Marin (P), Nagy (P). Espulso (88′) Nagy per doppia ammonzione. Angoli 3-5. Spettatori 7.663. Rec pt 5′, st 4′.

