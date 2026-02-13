Imprese artigiane, Pisa conferma la solidità e guarda all’innovazione

Written by admin• 12:19 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il comparto artigiano della provincia di Pisa chiude il 2025 con 9.725 imprese registrate, pari al 23,7% del tessuto economico provinciale. È quanto emerge dall’analisi dell’Istituto di Studi e Ricerche (ISR) e dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest sui dati Infocamere.

Il bilancio annuale evidenzia una lieve contrazione (-1,0%), con 644 nuove iscrizioni e 740 cessazioni, per un saldo negativo di 96 unità. La flessione riguarda soprattutto le forme giuridiche tradizionali: calano le imprese individuali (-0,7%) e le società di persone (-2,9%), mentre le società di capitale mostrano una sostanziale stabilità, confermando nel lungo periodo un trend di crescita.

Dal punto di vista settoriale, le costruzioni si mantengono il principale ambito di attività (40,2% del totale) e risultano stabili (+0,1%). In calo il manifatturiero (-3,3%), mentre nei servizi (-0,8%) si distingue la crescita dei servizi di supporto alle imprese (+2,3%), trainati in particolare dalla manutenzione del paesaggio e dalla pulizia di edifici.

“I dati confermano la tenuta e la centralità del settore artigiano anche nel territorio pisano”, sottolinea il Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini, evidenziando l’importanza di sostenere innovazione e ricambio generazionale.

La nota completa è disponibile sul sito dell’ISR.

