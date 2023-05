“Immagina Pisa”: Antonio Mazzeo e Paolo Martinelli a confronto alle Officine Garibaldi sul futuro della città

Scritto da admin• 8:17 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Giovedì 4 maggio, alle ore 21.15, iniziativa promossa dal presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo insieme al candidato sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli presso le Officine Garibald in Via Gioberti a Pisa.



Una nuova tappa di avvicinamento alle elezioni amministrative di domenica 14 e lunedì 15 maggio per confrontarsi con gli elettori e parlare del futuro di Pisa: si chiama “Immagina Pisa” ed è l’iniziativa che il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha promosso insieme al candidato sindaco di centrosinistra Paolo Martinelli per giovedì 4 maggio, alle ore 21.15 presso le Officine Garibaldi in via Gioberti.



“E’ importante proseguire nel percorso di grande apertura che Paolo Martinelli ha messo in piedi ormai da mesi – spiega Mazzeo – ed è significativo che tante componenti politiche e civiche si siano ritrovate intorno a una idea di città che guarda al futuro e vuole tornare ad essere protagonista in Toscana e nel Paese“.

