Ilaria Boggi: “Manutenzione e decoro sarà la priorità della mia Giunta”

San Giuliano Terme, Politica

”Indecenti e pericolose le buche nelle strade del nostro Comune”

SAN GIULIANO TERME – “Un vecchio slogan pubblicitario di una nota marca di whiskey recitava: “A volte essere grandi significa non fare assolutamente nulla”. “La Giunta di San Giuliano Terme, che con l’Assessore Cecchelli si candida a reiterare se stessa, segue fin troppo alla lettera, ma i risultati non sono proprio eccezionali. Basti pensare alla viabilità. Non passa giorno senza che un cittadino non mi segnali dissesti”, afferma Ilaria Boggi candidata a Sindaco per il centrodestra a San Giuliano Terme.



“Ad esempio, ad Asciano, via delle Casette, la strada abitata che porta verso il Monte Castellare trovandosi in zona Anpil ad uso pubblico, è impercorribile e pericolosa a causa delle voragini create dalle forti piogge, ma anche dalla rete elettrosaldata che in diversi punti esce dal massetto là dove è stata cementata dal Comune, con forte pericolo per chi va a piedi o in bici. Inoltre – continua Boggi – abbiamo deciso di farci carico della preoccupazione di alcuni residenti in Via Giacomo Puccini a Ghezzano che lamentano traffico eccessivo, alta velocità e mancanza totale di controlli con assenza assoluta della polizia municipale”.

“La stessa situazione si verifica purtroppo anche nel tratto della via Calcesana che va da Colignola a Mezzana, con una viabilità estremamente pericolosa in Via Selmi e nel centro della frazione di Campo. I ritardi nella realizzazione della tangenziale non sono certo imputabili ai cittadini, che però subiscono costantemente una situazione insostenibile. Anche in queste strade risulta praticamente impossibile l’uso di biciclette, e recarsi a piedi nei luoghi di interesse è estremamente rischioso per la quasi totale mancanza di marciapiedi (eccezion fatta per il piccolo tratto centrale da Colignola a Mezzana) e per lo stato di abbandono dei cigli dei fossi. I cittadini chiedono pertanto come mai ad oggi non siano stati installati autovelox o realizzati dossi dissuasori con relativo limite di velocità a 30 km orari, tenuto conto che la strada è totalmente di pertinenza comunale. Si tratta solo degli ultimi casi segnalati. La manutenzione delle strade significa sicurezza, decoro, possibilità di comunicazione, sviluppo dell’economia. La non manutenzione è sinonimo di pericolo, degrado, cattiva volontà di migliorarsi e di progredire. Amare il proprio territorio significa in primis curarlo. Per questo una priorità della mia Giunta sarà la manutenzione e la messa in sicurezza della rete viaria che attraversa il territorio comunale”, dichiara la candidata a Sindaco di San Giuliano Terme Ilaria Boggi.

Aprile 10, 2024