Ilaria Boggi a La Pecora Nera: “Scendo in campo per il cambiamento”

9:28 am

PISA – Ha parlato per la prima volta dopo la sua candidatura a Sindaco di centro destra nel Comune di San Giuliano Terme Ilaria Boggi ospite giovedì del format la Pecora Nera che va in onda dal Tower Plaza Hotel di Pisa condotto da Alessandro Carugini e Doady Giugliano.



Un focus sulle elezioni amministrative 2024 ormai alle porte, che ha visto presenti in studio Antonio Casucci e Daniele Bianchi consiglieri comunali a San Giuliano Terme di Fratelli d’Italia e Roberto Sbragia consigliere provinciale di Forza Italia e consigliere comunale a Vecchiano.



CHI È ILARIA BOGGI. L’ospite principale della puntata è stata come detto Ilaria Boggi scelta come candidata a Sindaco dal centro destra per il Comune di San Giuliano Terme. Ilaria Boggi in quota Lega è la vice responsabile regionale e responsabile provinciale del movimento giovanile, oltre che consigliere comunale uscente sostenuta dalla coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati. Nella scorsa tornata elettorale fu eletta in Consiglio Comunale come la più giovane candidata nei banchi del Consiglio Comunale. Si è candidata con la Lega alle elezioni regionali del 2020 raccogliendo 2.550 consensi personali.

LE PRIME PAROLE. “Sono onorata di essere stata scelta come candidato del centro destra. Ringrazio la Lega per la fiducia ma anche le altre forze del centro destra che mi sostengono – afferma Ilaria Boggi – Non vivo la candidatura elettorale come una guerra bensì come un opportunità. Sono scesa in campo per poter cambiare il comune di San Giuliano Terme.che ha molte potenzialità, che in questi anni non sono state sviluppate. Arriviamo da cinque anni di opposizione che è stata per lo più costruttiva con un gruppo eterogeneo. Abbiamo presentato molte interrogazioni, che i cittadini sangiulanesi ci hanno richiesto, con una presenza importante sul territorio, che ci ha permesso di interloquire con tutti”, conclude la Boggi.

Last modified: Febbraio 16, 2024