Il Senato Accademico condanna le violenze al Polo Piagge ed esprime solidarietà al prof. Casella

PISA- Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’università di Pisa relativa agli accadimenti recenti presso il Polo Piagge.

Il Senato Accademico condanna gli episodi verificatisi al Polo Piagge lo scorso 16 settembre, respinge con fermezza ogni forma di violenza nell’esercizio della libertà di espressione e, in attesa che le indagini facciano piena chiarezza, manifesta solidarietà al professor Rino Casella. Ribadisce inoltre l’importanza di mantenere alta l’attenzione su quanto sta avvenendo a Gaza“.

