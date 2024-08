Il professor Monorchio lancia un appello per il recupero della Stazione Marconi a Coltano: un hub di innovazione e ricerca

Scritto da admin• 12:27 pm• Pisa, Attualità

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del professor Monorchio dell’Ateneo pisano dopo il Simposio internazionale di Firenze sulla scienza delle onde radio.

“Spero vivamente che la stazione radiotelegrafica Marconi a Coltano venga finalmente restaurata. Si tratta di un pezzo importante della nostra storia, e l’ideale sarebbe trasformarla in un centro di ricerca, un hub per start-up e spin-off dell’Università di Pisa. La sua posizione è perfetta: abbastanza lontana dal centro, ma non troppo. Naturalmente, saranno necessari investimenti, che potrebbero provenire anche dal settore privato. Se riusciamo a superare gli ostacoli burocratici e a lavorare tutti nella stessa direzione, forse finalmente, dopo tanto parlare e tanti anni, potremo concretizzare qualcosa.” Questo appello per il recupero della stazione Marconi di Coltano è stato lanciato dal professor Agostino Monorchio dell’Università di Pisa, subito dopo un Simposio internazionale sulla scienza delle onde radio tenutosi a Firenze a metà luglio, inaugurato con una testimonianza video di Elettra Marconi, figlia del celebre scienziato. “Per registrare l’intervista – racconta Monorchio – siamo andati a Roma, ospiti a casa sua, un’abitazione che è rimasta invariata dagli anni Trenta, con quel salotto in cui Marconi nel 1931…”, conclude la nota stampa.

