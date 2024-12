Il professor Andrea Salvini riceve il George Herbert Mead Award for Lifetime Achievement

Written by admin• 1:17 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Il professor Andrea Salvini, ordinario di Sociologia generale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, ha ricevuto il prestigioso “George Herbert Mead Award for Lifetime Achievement”.

Questo riconoscimento, conferito annualmente dalla Society for the Study of Symbolic Interactionism (SSSI), premia studiosi e studiose che, nel corso della loro carriera accademica, hanno dato un contributo significativo e duraturo al consolidamento dell’Interazionismo Simbolico, una delle principali teorie sociologiche.

Le aree di ricerca del professor Salvini spaziano dalle interazioni sociali alle reti, con un focus particolare su volontariato, fenomeni giovanili e religiosi. Il premio arriva anche in omaggio al suo impegno nella diffusione e promozione dell’Interazionismo Simbolico in Europa (con conferenze annuali dal 2010) e in Italia, dove ha ricoperto il ruolo di primo Coordinatore del Board Europeo della SSSI.

Last modified: Dicembre 5, 2024