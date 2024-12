Riconoscimento dell’Amministrazione Comunale a Mannucci Abbigliamento per i 50 anni di attività

Written by admin• 12:11 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – L’Amministrazione Comunale ha consegnato una targa commemorativa a Mannucci Abbigliamento, storico negozio di Pontedera situato in via del Teatro, per celebrare il traguardo del mezzo secolo di attività.

L’assessore alle attività produttive, Alessandro Puccinelli, ha consegnato il riconoscimento al fondatore Enzo Mannucci e ai figli Sandro e Andrea, ricordando come il negozio sia stato “pioniere nella vendita dei jeans” e come oggi rappresenti un punto di riferimento per “stile ed eleganza” nella città.

Last modified: Dicembre 5, 2024