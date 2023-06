Il primo Consiglio Comunale della legislatura: in tre in lizza per la carica di presidente

Scritto da admin• 6:27 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Oggi giovedì 15 Giugno alle 14,30 si terrà, presso la Sala Delle Baleari del Comune di Pisa, la prima seduta della nuova legislatura del Consiglio Comunale.

All’ordine del giorno ci sarà l’esame delle condizioni degli eletti ed eventuale loro surroga, l’elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale e dei due vicepresidenti. In tre in lizza per un posto che spetta alla Lega; il presidente uscente Alessandro Gennai, Alessandro Bargagna e Veronica Poli.



Il Pd ha invece già scelto il capogruppo che sarà ancora Matteo Trapani.



GIURAMENTO E COMMISSIONI. Il giuramento del Sindaco Michele Conti e la comunicazione da parte dello stesso Sindaco Conti della composizione della nuova Giunta comunale sarà successiva alla nomina del presidente del Consiglio Comunale. Infine, sempre durante questa prima riunione del Consiglio Comunale, si terranno la nomina del componenti della Commissione elettorale e la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti (4) e di quelle di garanzia (2).

La convocazione di questa prima riunione del Consiglio Comunale sarà fatta dal Sindaco mentre sarà Presieduto dal consigliere Andrea Ferrante (Pd), essendo il cosiddetto consigliere anziano, cioè il consigliere, che ha preso più voti dati dalle preferenze e dai voti della lista. Prevista la diretta streaming dal canale You Tube del Consiglio Comunale.

Last modified: Giugno 15, 2023