Il Pontedera sfida in casa il Perugia

Pisa — Domenica 2 novembre, con fischio d’inizio alle 17:30, la squadra di mister Menichini affronterà il Perugia fra le mura amiche; i ragazzi pontederesi sono attesi a confermare il buon risultato ottenuto il turno scorso con la vittoria sulla Juventus Next Gen in campo avverso. La probabilità di guadagnare punti da annoverare in classifica non è remota, data l’onda positiva che accompagnerà la squadra toscana e la posizione del Perugia che ha soltanto 6 punti attestandosi al penultimo posto.

Queste le probabili formazioni:

Pontedera (4-2-3-1): Biagini; Perretta, Corradini, Pretato, Migliardi; Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Faggi, Nabian; Andolfi. A disp. Vannucchi, Strada, Milazzo, Gueye, Ianesi, Polizzi, Paolieri, Pietrelli, Cerretti, Bassanini, Tempre, Coviello, Beghetto, Vona, Battimelli. All. Menichini

Perugia (4-3-1-2): Gemello; Tozzuolo, Riccardi, Angella, Giraudo; Giunti, Bartolomei, Megelaitis; Manzari; Montevago, Kanoute. A disp. Moro, Strappini, Nwanege, Rondolini, Calapai, Yabre, Broh, Torrasi, Tumbarello, Joselito, Terranova, Dottori, Bacchin, Giardino, Ogunseye. All. Tedesco

