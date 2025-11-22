Il Pontedera perde un’altra grande occasione tornando sconfitto per 2 a 0 dalla trasferta con il Bra

Written by Leonardo Miraglia• 2:53 pm• Calcio Serie C, Pontedera, Sport

Pisa — Venerdì 21 novembre nello stadio di Sestri Levante si è tenuta la sfida fra Bra e Pontedera; i piemontesi hanno messo nel sacco i toscani con un secco due a zero e annullando un calcio di rigore parato da Renzetti all’attaccante del Pontedera Ladinetti.

Altra occasione di fare un risultato importante per il Pontedera che perdendo con il Bra, che recupera 3 punti sui toscani e si pone direttmente a loro ridosso, resta vincolato ai bassifondi della classifica con un bottino minuscolo pari a 15 punti in 15 partite disputate.

Mister Menichini si è espresso così al termine dell’incontro: “È stata una brutta partita. Abbiamo avuto il torto di andare in svantaggio, poi in pratica non si è più giocato. Nel secondo tempo il tempo di gioco effettivo è stato bassissimo, una partita ‘sporca’ continuamente spezzettata e culminata nel pallone buttato in campo dalla panchina avversaria prima del secondo gol. Questo, sinceramente, non è stato un bello spot per il calcio. È stato un gesto di non lealtà sportiva. Da parte nostra non abbiamo giocato all’altezza delle nostre possibilità. Una volta sotto è diventato difficile recuperare, poi c’è stato l’episodio del rigore sbagliato ma non colpevolizzo nessuno perché i rigori li sbaglia chi li tira. Dobbiamo essere più furbi, più scaltri, capire che la categoria è questa e non si può subire gol dopo dieci minuti. Adesso ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo al Carpi. Dobbiamo cancellare questa sconfitta e ripartire. Resta l’amarezza per un risultato che a mio avviso non è giusto”.

Tabellino

Bra – Pontedera 2 – 0

MARCATORI: 9′ pt G. Di Biase (B), 46′ st S. Dimatteo (B)

MVP: Gianmarco Di Biase (Bra)

BRA (3-5-2): D. Renzetti, A. Fiordaliso (↓ 1′ st), E. De Santis, R. Sganzerla, F. Cucciniello (↓ 28′ st), G. Lionetti, A. Brambilla, T. Maressa, M. Pautassi (↓ 10′ st), E. Baldini (↓ 40′ st), G. Di Biase (↓ 40′ st)

A disposizione: D. Franzini, D. Menicucci, D. Lia (↑ 28′ st), B. Rottensteiner (↑ 10′ st), P. Cannistrà (↑ 1′ st), I. Sinani, U. Morleo, R. Campedelli, S. Dimatteo (↑ 40′ st), M. Rabuffi, G. Gaglioti, M. La Marca (↑ 40′ st), V. Chiabotto, A. Chianese

All: Nisticò Fabio

PONTEDERA (4-3-3): V. Biagini, C. Cerretti (↓ 21′ st), G. Perretta, F. Corradini (↓ 21′ st), F. Migliardi, S. Milazzo (↓ 21′ st), M. Manfredonia (↓ 42′ st), R. Ladinetti, P. Vitali, G. Battimelli (↓ 1′ st), S. Ianesi

A disposizione: T. Vannucchi, N. Strada, E. Vona (↑ 21′ st), O. Gueye, J. Tarantino (↑ 1′ st), J. Scaccabarozzi, L. Paolieri, M. Pretato, R. Pietrelli (↑ 42′ st), R. Bassanini (↑ 21′ st), H. Nabian (↑ 21′ st), M. Tempre, A. Coviello

All: Menichini Leonardo

AMMONITI: 35′ pt R. Sganzerla (B), 16′ st F. Cucciniello (B), 46′ st A. Brambilla (B), 58′ st T. Maressa (B), 33′ st P. Vitali (P), 32′ st S. Ianesi (P)

ARBITRO: G. Guitaldi

ASSISTENTI: A. Di Curzio, Y. El Hamdaoui

STADIO: Giuseppe Sivori, Sestri Levante

