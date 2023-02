Il Pisa presenta ufficialmente i quattro nuovi acquisti di gennaio

Scritto da admin• 4:36 pm• Pisa SC

PISA – Si è svolta presso la sala stampa “Passaponti” dell’Arena Garibaldi, la Conferenza Stampa con cui il Direttore Sportivo nerazzurro Claudio Chiellini ha presentato i quattro nuovi acquisti: Mario GARGIULO, Stefano MOREO, Christian SUSSI ed Emanuele ZUELLI andati a rinforzare l’organico della squadra di Mister D’Angelo nel corso della sessione di mercato invernale.

di Giovanni Manenti

E’ stata quindi la volta dei per esprimere le proprie sensazioni, ad iniziare da Christian Sussi, il quale ha spiegato: “Mi sento in dovere di ringraziare la Società, Dirigenti e Mister per avermi consentito di fare ritorno al Pisa dopo aver recuperato dall’infortunio ed aver comunque disputato una buona prima parte di stagione con il Fiorenzuola, una chiamata in parte inaspettata in quanto concretizzatasi proprio nell’ultimo giorno di mercato, così che mi sento in dovere di ricambiare l’interesse speso nei miei confronti dando il massimo ogni qualvolta sarò chiamato a giocare dal tecnico, considerato come abbia la possibilità di giocare da terzino su entrambi i lati“.

Queste, invece, le dichiarazioni di Emanuele Zuelli: “Spero che il trasferimento al Pisa possa costituire un trampolino di lancio per il futuro della mia carriera, sperando di riuscire a ritagliarmi uno spazio nel centrocampo dove sono in grado di ricoprire qualsiasi ruolo, da mediano a mezzala e rifinitore, e devo sin d’ora ammettere di essermi trovato in un gruppo fantastico di cui già conoscevo Barba, così come mi ha fatto piacere ricevere un messaggio da Leverbe appena ha saputo del mio trasferimento al Pisa, mentre devo anche ringraziare Mister Allegri, un grande tecnico che mi ha insegnato molte cose portandomi anche in panchina contro il Sassuolo ed in una trasferta a Londra contro l’Arsenal“.

I “più gettonati” sono stati, logicamente, i due più esperti Stefano Moreo e Mario Gargiulo, con il primo a sottolineare: “Non posso che ringraziare la Società per aver insistito nella trattativa che mi ha portato a vestire la maglia nerazzurra, senza mai arrendersi dopo che la stessa non era andata in porto in estate, ragion per cui avverto la responsabilità di ripagare la fiducia accordatami in una piazza ambiziosa come quella di Pisa, ma del resto è pur vero che qualche Campionato l’ho già vinto per cui non vedo l’ora di poter concretamente contribuire alle sorti di una formazione composta da giocatori fortissimi, con un gruppo affiatato rispetto al quale devo ancora capire alla perfezione i movimenti dei compagni di reparto, ed il fatto che gli stessi abbiano caratteristiche difformi l’uno dall’altro non lo ritengo affatto un aspetto negativo, anzi tutt’altro, visto che anch’io. in virtù dell’esperienza vissuta con altri tecnici in passato, posso ricoprire più ruoli, senza però sbilanciarmi nel promettere un certo numero di reti, visto anche che solo lo scorso anno a Brescia sono andato in doppia cifra nel Torneo Cadetto“.

Dal canto suo, Mario Gargiulo ha detto grazie alla società: “Grazie per l’opportunità che mi è stata concessa, non appena ho avuto notizia della possibilità di trasferirmi al Pisa non ho esitato un solo istante e sono anche particolarmente contento di aver potuto dare un primo contributo alla causa sabato scorso siglando la rete di apertura nel successo di Reggio Calabria che ci rilancia in Classifica, garantendo il mio massimo impegno in questo Girone di ritorno al fine di poter sfruttare appieno le mie caratteristiche di giocatore abituato agli inserimenti sia per andare al tiro che per servire un compagno meglio posizionato e far sì che la squadra possa centrare l’obiettivo Promozione che poi non è altro che anche il mio“.

