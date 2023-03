Il Pisa festeggia la squadra “4 Special” prima della sfida al Palermo

Scritto da admin• 9:21 am• Pisa SC

PISA – I nerazzurri si avvicinano a grandi passi verso la sfida di sabato 4 marzo con il Palermo (Arena Garibaldi, ore 14) chiudendo così un mini tour de force con tre gare in una sola settimana.

Dai campi del “Cetilar” di San Piero a Grado i nerazzurri si trasferiranno oggi all’Arena dove effettueranno la consueta rifinitura della vigilia.

Ma la gara di sabato sarà l’occasione per celebrare anche un’altra squadra nerazzurra che da qualche anno ci riempie di orgoglio. Al termine del riscaldamento pregara, prima della sfida tra Pisa e Palermo, scenderanno in campo infatti i ragazzi e le ragazze del “Pisa 4 Special”, la squadra nerazzurra che partecipa al Campionato Nazionale di Quarta Categoria, per raccogliere il saluto e l’incitamento del pubblico dell’Arena. E per l’occasione, ospite della tribuna dell’Arena, ci sarà anche una delegazione dell’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) per una giornata davvero speciale e indimenticabile.

