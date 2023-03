Eugenio Corini: “Pisa tosto. Abbiamo creato tanto in queste due gare, i gol arriveranno”. I convocati

Scritto da admin• 9:32 am• Pisa SC



PISA – Alla vigilia della sfida con il Pisa ha parlato il tecnico rosanero Eugenio Corini che ha fatto anche un mini bilancio delle sfide dei siciliani.

“Ci è dispiaciuto non vincerla con la Ternana avrebbe racchiuso un significato molto importante. Dobbiamo essere bravi visto che si rigioca fra due giorni e preparare il meglio per Pisa. Graves e Sala li vogliamo recuperare per la prossima settimana contro il Cittadella, non per Pisa. Oggi abbiamo fatto un allenamento tattico non lungo perché giocando ogni tre giorni i ragazzi stanno ancora recuperando. Verre ha fatto un ottimo allenamento ieri e oggi, quindi ci stiamo preparando al meglio con i giocatori disponibili. Abbiamo concretizzato meno in zona gol: è un paradosso il fatto che comunque siamo migliorati nel possesso offensivo e nel portare la palla in area. Bisogna migliorare nelle scelte, ma in generale siamo cresciuti tanto nel creare presupposti per fare gol, che arriveranno. Brunori? Matteo è fondamentale: il cambio a venti minuti dalla fine contro la Ternana è stato perché ho visto molto bene Tutino e volevo abbinargli un giocatore fisico come Soleri. Anche Vido ci ha permesso di chiudere la partita in crescendo e di schiacciare la Ternana”.

Questi i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara che il contro il Pisa.

1 Grotta, 4 Orihuela, 7 Tutino, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 11 Masciangelo, 12 Massolo, 14 Broh, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 19 Vido, 21 Damiani, 22 Pigliacelli, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini.

