Il Pisa espugna (3-2) il “Martelli” e aggancia il Sassuolo in vetta

Partenza sprint con le reti di Angori e Lind, poi Mancuso con una doppietta riprende i nerazzurri. Ci pensa Moreo con un Eurogol a “domare” i virgiliani che per la prima volta vengono sconfitti al “Martelli” in questa stagione

PISA – Il Pisa espugna Mantova (3-2) e infligge la prima sconfitta stagionale alla squadra di Possanzini. Partono forte i nerazzurri che si portano sul 2-0 con le reti di Angori e Lind tra l’ottavo e il dodicesimo. Piccinini fallisce il 3-0 e Mancuso al 28’ riapre il match che si chiude nel primo tempo sul 2-1. Nella ripresa al 10’ ancora Mancuso trova il 2-2. Ci pensa Moreo con un eurogol al volo di sinistro che riporta il Pisa alla vittoria dopo due partite e da la vetta momentanea ai nerazzurri che agganciano il Sassuolo che domenica pomeriggio affronterà la Samp a Reggio Emilia.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Pippo Inzaghi contro il Mantova ripropone Moreo dal primo minuto che torna dopo l’infortunio, con il ritorno di Tourè dopo la squalifica. Davanti a Semper ci sono Caracciolo, Canestrelli e Giovanni Bonfanti. Marin e Piccinini sono schierati ancora sulla linea mediana con Tourè e Angori sugli esterni. Moreo e Arena a supporto dell’unica punta Lind. Il Mantova di mister Possanzini risponde con un 4-2-3-1. Davanti a Festa ci sono Cella e De Maio con Radaelli e Bani esterni bassi Trimboli e Artioli sono schierati davanti alla difesa. Bragantini, Mancuso e Wieser a supporto dell’unica punta Mensah. Sono duecento i tifosi del Pisa presenti al “Martelli”, arbitra Sozza della sezione di Seregno, fischietto della finalissima play-off di serie C al Nereo Rocco contro la Triestina che riportò il Pisa in serie B.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Mantova in bianco con striscia obliqua rossa sulla maglia. Parte in maniera molto aggressiva il Pisa con Festa che respinge un sinistro dal limite di Arena, poi Cella sventa in angolo. Al minuto 8 i nerazzurtri però passano in vantaggio: rinvio maldestro della difesa mantovana serie di rimpalli che favoriscono Angori che di sinistro gira in rete: 0-1. Il Pisa continua ad attaccare e al 12′ arriva anche il raddoppio al termine di una splendida azione orchestrata da Moreo il cui cross al bacio è trasformato in gol da Lind che al volo trova il bersaglio e batte per la seconda volta Festa: 0-2. Quinto gol per Lind in maglia nerazzurra alla sua dodicesima presenza in questa stagione. Il Mantova accusa il colpo, il Pisa potrebbe calare il tris ma Piccinini dal limite calcia alto sopra la traversa. Il Mantova al minuto 28 torna in partita con un azione di contropiede di Bragantini che crossa in mezzo per Mancuso che con il destro batte Semper: 1-2. La gara nell’ultima parte della prima frazione è molto equilibrata, Marin è il primo ammonito del match. Moreo ci prova nel finale con un destro ribattutto dalla difesa mantovana. Dopo un minuto di recupero si va al riposo sul 2-1 per il Pisa.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa Hojholt rileva Marin ammonito e forse anche con qualche problema fisico. Tourè si becca subito il giallo. Inzaghi si arrabbia. Pochi istanti dopo Calabresi subentra proprio all’esterno nerazzurro. Ma al minuto 55 il Mantova pareggia ancora con Mancuso che dal limite dell’area di rigore lascia partire un destro che supera Semper: 2-2. Ancora Mancuso pericoloso con il suo tiro che lambisce ancora la traversa. Il Pisa però trova ancora la rete del vantaggio con una magnifica sponda con il petto di Lind che trova Moreo il cui sinistro al volo termina la sua corsa nel sette alla sinistra di Festa: 2-3. Esulta Stefano Moreo al primo gol stagionale in maglia nerazzurra al suo quindicesimo gettone. Inzaghi opera il secondo slot di cambi: fuori Arena dentro Tramoni ed il Mantova risponde con Possanzini che richiama Mensah e Mancuso. Ci prova Bragantini, ma Semper blocca. Ancora pericoloso il Mantova con un cross teso di Fiori per la testa di Debenedetti, con palla di un soffio a lato. Giovanni Bonfanti e Piccinini nel finale sono colpiti da crampi. Finale in sofferenza per il Pisa. Il Mantova fa incetta di corner. Cella ferma con un placcaggio Lind lanciato in contropiede e si becca il giallo così come Calabresi pochi istanti dopo. Per il Mantova ci prova Galuppini con il sinistro, Semper blocca a terra. Sono cinque i minuti di recupero. Il Mantova ci crede e Debendetti su traversone di Fiori tenta la girata al volo palla di un soffio sopra la traversa. Semper tira un sospiro di sollievo. Si soffre, ma il Pisa torna a vincere e aggancia momentaneamente in

MANTOVA – PISA 2-3

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli (78’ Ruocco) Cella, De Maio, Bani; Trimboli, Artioli; Bragantini (78’ Fiori) Mancuso (70′ Galuppini), Wieser (62′ Fedel); Mensah (70′ Debenedetti). A disp. Sonzogni, Botti, Redolfi, Panizzi, Maggioni, Muroni, Aramu. All. Davide Possanzini

PISA SC (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, G. Bonfanti; Touré (53′ Calabresi), Marin (46′ Hojholt) Piccinini, Angori (81’ Beruatto); Moreo (81’ Abildgaard), Arena (70′ Arena); Lind. A disp. Nicolas, Loria, N. Bonfanti, Vignato, Rus, Ferrari, Jevsenak. All. Filippo Inzaghi

ARBITRO: Simone Sozza della sezione di Seregno

RETI: 8′ Angori (P), 12′ Lind (P), 28′ e 54′ Mancuso (M), 66′ Moreo (P)

NOTE: Angoli 6-3 Ammoniti Marin, Tourè, Lind, Calabresi (P), Cella (M). Rec pt 1′, st 5’.

Foto di Sergio Fasano del Gruppo San Romano

