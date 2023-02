Il Pisa è già proiettato alla sfida di venerdì contro il Venezia

Scritto da admin• 6:42 am• Pisa SC

PISA – La bella vittoria ottenuta al “Granillo”, il rientro all’aeroporto “Galilei” nella serata di domenica e subito in campo a San Piero con la seduta aperta ai tifosi.

Nessuna sosta nell’attività del Pisa Sporting Club che si è immediatamente proiettato verso la prossima sfida di campionato in programma venerdì (ore 20.30) quando all’Arena arriverà il Venezia. D’Angelo per l’occasione recupererà Mastinu e Marin che rientreranno dalla squalifica.

Al “Cetilar” di San Piero a Grado tanti tifosi si sono radunati per salutare i Nerazzurri e vivere con loro un particolare giorno di festa accompagnando un allenamento differenziato per i calciatori scesi in campo sabato pomeriggio.

La settimana dei nerazzurri proseguirà adesso sempre a San Piero (porte chiuse) senza doppie sedute e senza test match; la squadra scenderà in campo ogni pomeriggio fino a giovedì (compreso).

Venerdì mattina breve rifinitura all’Arena poche ore prima dell’anticipo della 25esima giornata del campionato cadetto.

Last modified: Febbraio 13, 2023