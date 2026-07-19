Il Pisa conquista Morgex: bagno di folla per Caracciolo, Leone e Marras. Oggi il primo test contro il Pavia

Written by Redazione• 11:31 am• Pisa SC

PISA – Grande entusiasmo in Valle d’Aosta per la serata dedicata ai nerazzurri. La squadra rafforza il legame con il territorio e con i tifosi, mentre prosegue senza intoppi il lavoro di Paolo Bianco in vista della nuova stagione.



di Sandro Cacciamano



La Valle d’Aosta continua a tingersi di nerazzurro. Per il secondo anno consecutivo il Pisa Sporting

Club ha scelto Morgex e la Valdigne come quartier generale della preparazione estiva, una decisione

che conferma la qualità dell’organizzazione, delle strutture sportive e dell’accoglienza riservata alla

società toscana. Dopo i primi intensi giorni di lavoro agli ordini di Paolo Bianco, dedicati principalmente alla preparazione atletica e ai primi principi tattici, il ritiro ha vissuto uno dei suoi momenti più significativi con l’incontro tra squadra, istituzioni e tifosi nella suggestiva cornice di Piazza Principe Tommaso, trasformata per una sera nel cuore pulsante del mondo nerazzurro. A rappresentare il Pisa Sporting Club sono saliti sul palco il capitano Antonio Caracciolo, il nuovo centrocampista Giuseppe Leone e Tommaso Marras, accolti da un caloroso applauso dei numerosi sostenitori arrivati dalla Toscana e dei tanti appassionati presenti in Valle d’Aosta. Un bagno di affetto che ha confermato, ancora una volta, quanto entusiasmo accompagni la squadra anche lontano dall’Arena Garibaldi. Ad accogliere la delegazione nerazzurra erano presenti il Sindaco di Morgex Federico Barzagli, insieme a Marco Albarello, consulente della Regione Valle d’Aosta per i grandi eventi sportivi, Mathieu Ferraris, presidente dell’Unité des Communes Valdigne Mont Blanc e sindaco di La Thuile, Veronica Pellizzari, sindaco di Pré-Saint-Didier, e Libera Gallo Lassere, assessore allo Sport, Turismo e Ambiente del Comune di La Salle. L’incontro, condotto dallo speaker Marco Guidi, si è svolto in un clima di grande cordialità e partecipazione. ù

Nel corso degli interventi è emersa la soddisfazione condivisa per una collaborazione che si rinnova dopo il successo della passata stagione. Da una parte il Pisa ha ribadito l’eccellente qualità dell’ospitalità ricevuta e delle strutture messe a disposizione durante il ritiro; dall’altra le amministrazioni locali hanno espresso gratitudine per aver riportato in Valdigne una società storica del calcio italiano, capace di richiamare centinaia di tifosi e generare un’importante ricaduta sul territorio dal punto di vista turistico ed economico. I protagonisti nerazzurri hanno sottolineato come Morgex rappresenti l’ambiente ideale per preparare una stagione impegnativa come quella che attende il Pisa. Le condizioni climatiche favorevoli, l’organizzazione impeccabile e la disponibilità delle istituzioni locali consentono infatti allo staff tecnico di lavorare con serenità e continuità.

A rendere ancora più speciale la serata è stato il calore dei tifosi, protagonisti di una vera festa a tinte nerazzurre. Al termine degli interventi, Caracciolo, Leone e Marras si sono intrattenuti a lungo con il pubblico per la tradizionale sessione di autografi e fotografie, regalando sorrisi e disponibilità soprattutto ai tanti bambini presenti in piazza. Un momento semplice ma significativo, che ha rafforzato ulteriormente il legame tra squadra e tifoseria. L’appuntamento in piazza ha rappresentato anche il modo migliore per avvicinarsi al primo

impegno agonistico dell’estate. Oggi, infatti, il Pisa scenderà in campo per affrontare il Pavia nella prima amichevole del ritiro. Per Paolo Bianco sarà l’occasione per osservare i primi progressi della squadra dopo una settimana di intenso lavoro, valutare la condizione atletica dei giocatori e iniziare a verificare sul campo i meccanismi tattici provati durante gli allenamenti. L’attesa è soprattutto per vedere all’opera i nuovi arrivati e comprendere quali indicazioni emergeranno da una gara che, pur non avendo valore di classifica, rappresenta il primo vero banco di prova della nuova stagione. Più del risultato conteranno la condizione fisica, l’intensità e la capacità del gruppo di mettere in pratica le idee del nuovo allenatore.



Il punto. Morgex si conferma ancora una volta una scelta vincente per il Pisa Sporting Club. L’ambiente

sereno, la vicinanza dei tifosi e l’ottima organizzazione stanno creando le condizioni ideali per costruire le basi della stagione 2026-2027. La sensazione è quella di un gruppo unito, determinato e desideroso di lasciarsi alle spalle la delusione dell’ultimo campionato. Ora la parola passa al campo: l’amichevole contro il Pavia offrirà le prime risposte sul percorso intrapreso da Paolo Bianco e sulla crescita di un Pisa che vuole tornare protagonista fin dalle prime giornate di Serie B

Last modified: Luglio 19, 2026