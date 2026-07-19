CONN.EC.T. 2026: a Pisa un grande successo per l’evento nazionale di Confapi Pisa e del Tirreno

Written by Redazione• 11:07 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Oltre 250 imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle parti sociali hanno

preso parte a CONN.EC.T. 2026, confermando il valore del networking come leva strategica per la crescita

delle PMI italiane.



Si è conclusa con un grande successo la prima edizione di CONN.EC.T. 2026 – CONNettere le ECcellenze del

Territorio, l’evento annuale organizzato da Confapi Pisa e del Tirreno, che giovedì 16 luglio ha riunito nella

prestigiosa cornice della Domus Comeliana di Pisa oltre 250 imprenditori, rappresentanti delle istituzioni,

del mondo economico, accademico e sindacale.

La giornata si è aperta con la riunione della Giunta di Presidenza Nazionale di Confapi, ospitata per la

prima volta a Pisa all’interno della Domus Comeliana. L’incontro, riservato ai vertici della Confederazione, ha

costituito un importante appuntamento istituzionale dedicato all’analisi delle strategie associative e alle

principali sfide che attendono il sistema delle piccole e medie imprese italiane. Nel corso della serata ufficiale di CONN.EC.T. 2026, il Presidente di Confapi Pisa e del Tirreno, Luigi Pino, ha dato il benvenuto agli ospiti sottolineando come l’iniziativa sia nata con l’obiettivo di creare un appuntamento stabile capace di mettere in rete le eccellenze imprenditoriali del territorio, rafforzando il ruolo di Confapi come punto di riferimento per il sistema produttivo nazionale.

La manifestazione ha rappresentato un’importante occasione di incontro e networking tra imprenditori,

istituzioni, mondo accademico ed economico, ponendo al centro il ruolo sempre più strategico delle piccole

e medie imprese nello sviluppo del Paese. La serata ha favorito la nascita di nuove relazioni, il

consolidamento di partnership e l’avvio di concrete opportunità di collaborazione tra imprese e stakeholder.

Tra gli ospiti istituzionali hanno preso parte all’evento il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, gli

Assessori regionali Alberto Lenzi e Alessandra Nardini, il Presidente Nazionale di Confapi Cristian Camisa e il Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente della SDA Bocconi, il cui intervento ha offerto una lettura

autorevole delle sfide e delle opportunità che attendono il sistema imprenditoriale italiano.

La presenza di numerosi sindaci del territorio, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dirigenti

nazionali di Confapi e autorevoli esponenti del mondo accademico ed economico ha ulteriormente

testimoniato l’importanza dell’iniziativa e il riconoscimento del lavoro svolto dall’associazione sul territorio.

Uno dei momenti della serata è stato dedicato alla premiazione di alcune imprese associate che, attraverso

innovazione, crescita e capacità imprenditoriale, rappresentano autentiche eccellenze del territorio. Un

riconoscimento simbolico al valore delle aziende che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo economico e

sociale della Toscana e dell’intero Paese. Il format della serata, caratterizzato da uno standing dinner pensato per favorire il networking, ha permesso ai partecipanti di sviluppare nuove relazioni professionali in un contesto dinamico e informale. I primi risultati sono già evidenti: durante l’evento sono nate nuove connessioni imprenditoriali e sono stati avviati confronti destinati a trasformarsi in progetti concreti nei prossimi mesi.

CONN.EC.T. si conferma così il format perfetto per un appuntamento annuale: rappresenta l’inizio di un

percorso strategico volto a valorizzare le eccellenze del territorio, promuovere la cultura della

collaborazione tra imprese e rafforzare il dialogo tra il sistema produttivo e le istituzioni.



Confapi Pisa e del Tirreno desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i suoi imprenditori, agli ospiti

istituzionali, ai rappresentanti del mondo politico, accademico, economico e sindacale, ai dirigenti nazionali

della Confederazione, nonché agli sponsor che con il loro prezioso sostegno hanno contribuito alla riuscita

dell’iniziativa. L’entusiasmo e l’ampia partecipazione registrati confermano che la strada intrapresa è quella giusta: costruire una rete sempre più forte di imprese, competenze e relazioni, capace di generare sviluppo,

innovazione e nuove opportunità per il territorio. CONN.EC.T. – CONNettere le ECcellenze del Territorio non si conclude con questa edizione: da qui prende avvio un percorso destinato a crescere, coinvolgere sempre più protagonisti e rafforzare il ruolo di Confapi come motore di sviluppo per le PMI italiane.

Last modified: Luglio 19, 2026