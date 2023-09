Scritto da admin• 11:47 am• Pisa SC

PISA – Dopo la sconfitta di Modena ecco il commento in rima del nostro poeta Sandro Cartei che descrive così la prestazione opaca della squadra di mister Aquilani al “Braglia”.



IL PISA, AL BRAGLIA, COME NEVE AL SOLE SI SQUAGLIA

Dopo la beffa con il Parma, c’era voglia di rivalsa

Ma a Modena, c’è stata subito una partenza…falsa

Errore di impostazione, cross dal fondo e Tremolada insacca, facilmente

Siamo già sotto, dopo poco, ingenuamente

Altra infilata…il finlandese, da ultimo uomo, un avversario stende

Espulsione…e la gara, una brutta piega, prende

Non c’è reazione, non c’è voglia, non c’è mordente

Un altro gol dell’ex, nel finale…e il sipario, scende

Due settimane per rifiatare, recuperare e lavorare

Bisogna ripartire subito, e tenere alto il morale

Perché il Pisa, quando scende in campo al Braglia

Inevitabilmente, come neve al sole, si squaglia

