“Il Piccolo Principe” arriva a Ponsacco: spettacolo di burattini all’Auditorium Meliani

Written by Redazione• 8:06 am• Ponsacco, Attualità, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

PONSACCO- Domenica 8 marzo il Teatro Umbro dei Burattini arriva per la prima volta a Ponsacco con lo spettacolo “Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti”, in scena all’Auditorium Meliani con due repliche alle 15.30 e alle 17.30.

Lo spettacolo propone una rilettura della celebre storia di Antoine de Saint-Exupéry, portata sul palco attraverso l’antica arte dei burattini. In un racconto pensato per bambini e famiglie, il Piccolo Principe accompagna il pubblico in un viaggio tra pianeti e incontri curiosi, trasmettendo valori come amicizia, rispetto, inclusione e attenzione verso gli altri.

La storia prende avvio dall’incontro tra un aviatore costretto a un atterraggio di emergenza nel deserto del Sahara e il misterioso bambino venuto da un altro pianeta. Attraverso i suoi racconti e le sue avventure, il Piccolo Principe invita a riscoprire lo sguardo semplice e sincero dell’infanzia.

Lo spettacolo, della durata di 75 minuti, unisce burattini artigianali in legno dipinti a mano, dialoghi dal vivo e musiche originali, offrendo ai più piccoli un’esperienza teatrale coinvolgente e lontana dagli schermi digitali.

La compagnia, diretta da Andrea Bertinelli e Vioris Sciolan, vanta migliaia di rappresentazioni in tutta Italia e porta ora in Toscana questa nuova produzione dedicata al pubblico delle famiglie.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Ponsacco. Per informazioni: 347 0002029.

Last modified: Marzo 6, 2026