Il Parco Cesare Balbo torna a nuova vita nel quartiere San Marco di Pisa

PISA – 2 luglio

PISA – È stato inaugurato mercoledì 2 luglio alla presenza dell’Assessore alle Tradizioni Storiche del Comune di Pisa, Filippo Bedini, del Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne di Toscana Aeroporti, Federico Barraco e del Magistrato della Magistratura San Marco, Massimo Cioli, il rinnovato Parco Cesare Balbo, frutto di un progetto di riqualificazione promosso da Magistratura San Marco, con Toscana Aeroporti e Comune di Pisa.

Il progetto – dal nome significativo, “Insieme si può” – è nato dalla volontà di restituire alla comunità un parco più curato, accogliente e sicuro, adatto alle esigenze di tutte le età. Un’iniziativa che ha voluto rafforzare il ruolo del parco come luogo di incontro, gioco e socialità per le famiglie del quartiere.

Grazie alla collaborazione tra istituzioni e mondo privato, il parco è stato completamente ripensato: sono stati installati nuovi giochi per bambini, un’area coperta con gazebo, nuove panchine e tavoli – anche accessibili alle persone con disabilità.

Uno degli elementi distintivi del progetto è la valorizzazione dell’area verde esistente: il boschetto interno è stato ripulito e trasformato in un percorso botanico educativo, con cartellini che identificano le diverse specie vegetali. Uno strumento didattico a disposizione di scuole materne ed elementari, per promuovere tra i più piccoli la conoscenza della biodiversità e il rispetto per l’ambiente.

Il Parco Cesare Balbo – conosciuto anche come Parco della Campana – è da sempre un punto di riferimento per il quartiere. Frequentato ogni giorno da bambini, ragazzi e famiglie, ospita spesso attività doposcuola e feste di quartiere. Con questo intervento, diventa ancora più centrale per la vita della comunità.

L’intervento si è concluso in pochi mesi, grazie a un percorso di collaborazione efficace tra i diversi attori coinvolti, e rappresenta un esempio virtuoso di attenzione al bene comune.

La riqualificazione del Parco è uno dei progetti del Piano Integrato di Toscana Aeroporti, pensato per valorizzare il territorio e rafforzare il legame con la comunità locale. Il progetto è stato selezionato e definito a partire da un processo partecipativo che ha coinvolto le diverse funzioni aziendali interne. Grazie a questo percorso si è arrivati a definire un intervento concreto e coerente con i reali bisogni della cittadinanza, in grado di migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi urbani.

“Sostenere progetti come questo significa contribuire in modo concreto al benessere delle comunità che vivono sul territorio” ha dichiarato Toscana Aeroporti. “Il Parco Cesare Balbo è un punto di riferimento importante per il quartiere San Marco, e siamo felici di aver collaborato alla sua riqualificazione rendendolo più fruibile, sicuro e inclusivo. È un modo per restituire valore al territorio, promuovendo coesione e qualità della vita. L’intervento fa parte del Pillar Strategico ‘Community’, dedicato a progetti ambientali, sociali e infrastrutturali che generano un impatto positivo per le comunità.”

“Con questo intervento rendiamo ancora più accogliente e funzionale un’area verde già molto frequentata dagli abitanti e dalle famiglie del quartiere, arricchendola con nuovi arredi pensati per rispondere alle esigenze di tutti, compresi i cittadini con disabilità – dichiara l’assessore alle tradizioni della storia e delle identità di Pisa, Filippo Bedini. “Si tratta di un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra istituzioni, realtà aggregative importanti per il territorio comunale come le Magistrature del Gioco del Ponte e mondo imprenditoriale, finalizzata a migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri. Ringrazio la Magistratura di San Marco e Toscana Aeroporti per la generosa donazione, che ci ha permesso di dotare lo spazio di attrezzature di qualità. Il Comune ha fatto la propria parte, sostenendo le spese per la posa in opera e garantendo il rispetto delle norme e della sicurezza. Particolarmente significativo è anche il valore educativo dell’area: il boschetto presente, curato da Legambiente Pisa, diventa oggi uno spazio educativo all’aperto, che potrà essere utilizzato anche per attività didattiche e di sensibilizzazione ambientale, soprattutto per i più giovani. L’attenzione della Magistratura del san Marco per il territorio di appartenenza è un esempio significativo di come il Gioco del Ponte viva tutto l’anno e possa incidere positivamente sulla qualità della vita della comunità pisana”.

“Come Magistrato, e a nome dell’intera Magistratura, siamo orgogliosi e felici di aver portato a compimento un progetto nato dal basso, grazie all’iniziativa degli abitanti del quartiere” ha dichiarato Massimo Cioli, Magistrato della Magistratura di San Marco. “Un risultato reso possibile dall’interazione costante con il territorio, dalla grande disponibilità di Toscana Aeroporti – che ci ha sostenuto sin dall’inizio – e dal contributo del Comune di Pisa nella fase finale della realizzazione. Ringrazio tutti per il positivo esito dell’iniziativa, con l’auspicio che chi frequenterà il parco possa apprezzare pienamente l’intero intervento.”

Last modified: Luglio 2, 2025