Il Movimento a 5 Stelle per il NO al Referendum

PISA – Il Movimento 5 Stelle toscano organizza un incontro pubblico per informare i cittadini dei rischi della riforma della giustizia, analizzare l’importanza e l’urgenza del referendum e offrire informazioni e strumenti a chi vorrà attivarsi per promuovere la campagna referendaria.

L’evento, che è aperto a tutti ed è organizzato in collaborazione con il Comitato Giusto dire NO, si svolgerà dalle 15:00 alle 17:00 presso l’Hotel Mirage di Firenze, in Via Francesco Baracca 231/18 (zona Peretola). Saranno presenti i relatori Roberta Santoni Rugiu, giudice della Corte di Appello di Firenze, e Paolo Solimeno, avvocato facente parte dell’esecutivo nazionale dei Giuristi Democratici.

All’incontro, che si svolgerà a margine dell’assemblea provinciale del Movimento 5 Stelle, indetta per la domenica mattina, saranno presenti anche il deputato Andrea Quartini, la consigliera regionale Irene Galletti e ilconsigliere regionale Luca Rossi Romanelli: «Il referendum sulla giustizia interviene su equilibri costituzionali fondamentali e incide direttamente sull’indipendenza della magistratura, che è il presidio essenziale dei nostri diritti di cittadini e per questo è fondamentale che il dibattito pubblico sia informato, consapevole e trasparente – spiega Romanelli – Il Movimento 5 Stelle invita tutte e tutti a Firenze per il primo di una serie di incontri provinciali, che terremo prima del voto, per conoscere le ragioni del NO al di là degli slogan. Perché solo una scelta informata può rafforzare la democrazia e lo Stato di diritto».

