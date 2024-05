“Il Mormorio del Mediterraneo”: concerto di Emanuela Battigelli al Festival Fanny Mendelssohn di Uliveto Terme

Scritto da admin• 5:32 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il Festival Internazionale Fanny Mendelssohn continua a sorprendere con un altro evento da non perdere. Il 17 maggio, presso Villa Rita a Uliveto Terme, si terrà un recital unico guidato da Emanuela Battigelli, rinomata arpista di fama internazionale. Questo concerto monografico, intitolato “Il mormorio del Mediterraneo”, sarà dedicato alla musica di Francesco Bellotto, compositore palermitano dell’Ottocento.

Battigelli, laureata con lode in arpa presso il Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” di Udine e con un Artist Diploma in Israele, ha una carriera solistica e cameristica di grande rilievo. Ha suonato con prestigiose orchestre come l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, e l’Israel Chamber Orchestra, sotto la direzione di maestri di fama mondiale come Daniel Barenboim e Simon Rattle.

Il concerto sarà un’opportunità straordinaria per esplorare il repertorio di Bellotto e immergersi in un viaggio musicale che celebra il Mediterraneo. La serata sarà introdotta da saluti istituzionali e dalla spiegazione del programma da parte di Giacomo Lo Moro del gruppo “Astrofili Tampiano”.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione del Comune di Pisa, dell’Opera della Primaziale Pisana e del gruppo “Astrofili Tampiano”. Il Festival Fanny Mendelssohn, giunto alla sua XI edizione, riceve il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Pisa, e gode del sostegno prezioso di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze sezione Valdiserchio Versilia.

Villa Rita, dimora storica del XV secolo ricca di affreschi del Ghirlanda, offre uno sfondo suggestivo per questa serata musicale. L’evento è organizzato in collaborazione con ADSI Delegazione Dimore Pisane e Associazione Dimore Storiche Italiane sezione Toscana.

Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, contattare l’Associazione Musicale Fanny Mendelssohn tramite telefono o email.

Last modified: Maggio 15, 2024