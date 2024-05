“Era Con”, l’arte del fumetto a Pontedera

Scritto da admin• 5:38 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Si prospetta un evento di rilevanza straordinaria per Pontedera, un’opportunità imperdibile per la città e per gli appassionati dei fumetti. Un viaggio attraverso le “nuvolette parlanti” che hanno affascinato diverse generazioni, evidenziando il ruolo essenziale del fumetto nella cultura popolare, come sottolineava Umberto Eco.

Il fumetto, unione di disegno grafico e linguaggio verbale, ha subito un’evoluzione nel corso del tempo, adattandosi ai cambiamenti dell’era digitale. Questa edizione, organizzata dalla Galleria “Il Germoglio” e dal suo comitato scientifico, riunisce autori di spicco del panorama nazionale e internazionale, con l’obiettivo di offrire un evento di qualità e contenuti, inserendosi nel contesto significativo delle manifestazioni legate ai fumetti.

Ci si propone di andare oltre gli stereotipi del fumetto, approfondendo temi che hanno modificato l’approccio del linguaggio e individuando le nuove frontiere della cultura del fumetto e dell’illustrazione, inclusi i legami con il cinema e le influenze delle nuove tecnologie. Nasce così “Il Salotto del Fumetto”, con l’obiettivo di dare continuità ai contenuti del progetto e sviluppare eventi durante tutto l’anno, come mostre, esposizioni e rassegne.

Un ringraziamento speciale a Marco Turini e Stuart Kenneth Moore, due presenze internazionali di spicco, che favoriranno scambi culturali tra le città di Praga e Pontedera. Tra gli altri partecipanti, ci saranno talenti come Giulio Peranzoni, Arjuna Susini, Fabio Montorzi e Marco Russo, insieme a un omaggio a Tuono Pettinato (Andrea Paggiaro), celebre disegnatore di fumetti.

L’evento, in programma per il 25 e 26 maggio 2024, si svolgerà presso la Galleria “IL GERMOGLIO” e lungo via Guerrazzi, con musica e attività collaterali. Saranno organizzati incontri e workshop con vari artisti, offrendo agli studenti e ai giovani fumettisti l’opportunità di partecipare attivamente.

Last modified: Maggio 15, 2024