Il mercato del lusso immobiliare accelera a Pisa, nuova sinergia per la valorizzazione: agenzia Ponte d’oro protagonista della crescita

Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Vecchiano

PISA – Nel capoluogo pisano, l’agenzia Ponte D’ Oro di Roberta Taddei e Valentina

Gabbrielli, official partner di Luxforsale per la zona di Pisa, rilancia l’impegno

nel mercato immobiliare di lusso. L’8 novembre presso la prestigiosa cornice di Villa Elisabetta a Colignola è stato organizzato un “Salotto del Lusso”, un evento esclusivo che ha riunito operatori, potenziali acquirenti e investitori per analizzare le tendenze locali e internazionali del segmento premium.

Nel contesto di una ripresa solida, l’Osservatorio di Luxforsale conferma che la

domanda di immobili di prestigio in Italia sta crescendo in modo significativo: la

Toscana – e quindi la zona di Pisa – si conferma tra le regioni con maggiore

attrattività. Le rilevazioni mostrano come l’interesse estero abbia subito un

aumento dell’ordine del +18% nel segmento lusso italiano.

I principali acquirenti internazionali provengono da Stati Uniti, Emirati Arabi, Svizzera, Regno Unito, Cina e Russia, con una forte componente di investitori extra-UE. Sul fronte italiano, l’investimento locale consolida l’interesse verso ville, casali e

attici in località panoramiche o con contesto storico-architettonico.

In provincia di Pisa la domanda si concentra su: ville indipendenti con

giardino e piscina, casali ristrutturati in campagna o vicino al mare,

residenze storiche e appartamenti di prestigio in centri urbani minori con vista

panoramica. I range di prezzo medi segnalati da Luxforsale per la Toscana si

collocano nell’intervallo 2–5 milioni di euro per proprietà top, mentre nella

fascia medio-alta (750.000–2,5 milioni) si registra gran parte del volume trattato.

Le caratteristiche richieste includono vista mare o colline, piscina privata,

elevata privacy, dotazioni smart-home e accessibilità ai principali servizi e

infrastrutture.

Ciò che distingue la zona di Pisa rispetto ad altre località italiane è una

combinazione di fattori unici: lo scenario paesaggistico toscano con mare e

collina, la presenza di centri storici di valore, la buona connettività (aeroporto di

Pisa, ferrovie, autostrade), la qualità della vita elevata (clima mite, enogastronomia, sicurezza) e un patrimonio architettonico e culturale di rilievo. Questo mix rende la provincia di Pisa un’opzione competitiva per acquirenti high-end che cercano investimenti sicuri e appeal internazionale.

Grazie all’ingresso dell’agenzia Pontedoro come partner ufficiale Luxforsale, si è aperta una nuova fase di visibilità e specializzazione per il territorio pisano: “La partnership con Luxforsale rappresenta per noi un volano di crescita significativa. – dichiarano Roberta Taddei e Valentina Gabbrielli – potuto ospitare il 8 novembre il Salotto del Lusso a Villa Elisabetta, momento che conferma la forte dinamica locale e ci pone in prima linea per intercettare clienti italiani e stranieri. Siamo ottimiste: le condizioni fiscali favorevoli, l’ingresso di investitori internazionali e la crescente domanda di immobili prestigiosi ci confermano che la provincia di Pisa è pronta a giocare un ruolo di primo piano nel luxury real estate”.

Nel contesto nazionale, i dati di Luxforsale segnalano come l’Italia stia

diventando un «porto sicuro» per patrimoni internazionali e che la Toscana, con

oltre 960 immobili di lusso registrati, sia una delle regioni più attive. Le

agevolazioni fiscali (flat tax per nuovi residenti, Golden Visa per investitori extra-

UE) e formule innovative come la “try for buy” o l’affitto breve di alto livello (short

rent) contribuiscono al trend positivo. La collaborazione tra Pontedoro e

Luxforsale si inserisce in questo scenario con l’intento di offrire un’offerta

specialistica, visibilità internazionale e un network qualificato per

l’intermediazione di immobili di pregio nel pisano e dintorni.

In conclusione, Luxforsale si conferma come hub di riferimento nel luxury real

estate, grazie al suo Osservatorio autorevole, all’ecosistema integrato di partner

e all’orientamento verso esclusività, credibilità e innovazione nel mercato

immobiliare di alto livello.

Last modified: Novembre 18, 2025