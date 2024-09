Il match Winner Raffaele Celia: “Questo stadio mi porta bene”

Scritto da Antonio Tognoli• 6:38 pm• Pisa SC

PISA – Raffaele Celia colui che ha deciso la partita di Coppa Italia realizzando un gol al Pisa semb tra aver un conto aperto con i nerazzurri dopo la rete realizzata due anni fa proprio all’Arena con la maglia della Spal.

”Questo stadio mi porta veramente bene infatti prima della partita avevo sensazioni importanti. Non è facile tornare in campo dopo tanto tempo che non si gioca ma oggi siamo stati bravi. Non è una vittoria a caso il Pisa è primo in classifica ed è una buona squadra quindi questa è una vittoria che pesa

