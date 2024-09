Michele Mignani: “Complimenti ai miei ragazzi. Abbiamo meritato di vincere non era facile”

Scritto da admin• 6:26 pm• Pisa SC

PISA – Al termine della gara tra Pisa e Cesena il mister bianconero Michele Mignani parla nella sala stampa della Cetilar Arena.

di Antonio Tognoli

”La squadra ha giocato molto bene entrambi i tempi abbiamo meritato di vincere, devo fare un grosso plauso ai ragazzi perché giocavamo con una squadra in grande forma e che ha grande entusiasmo. Non era facile giocare qui. Quella in campionato sarà sicuramente un’altra partita. Sono molto contento dei miei ragazzi. E’ stata una bella vittoria”.

Foto Fc Cesena

