Il Lenergy Pisa BS pronto per la Euro Winners Cup: la prima sfida sarà ai georgiani del Batumi

Written by admin• 10:13 am• Pisa SC

PISA – Archiviata la prima tappa di Serie A, il Lenergy Pisa BS si appresta a debuttare il Europa. Sabato pomeriggio la squadra di Matteo Marrucci sarà in partenza dall’aeroporto di Pisa con destinazione Nazaré, in Portogallo, dove dall’8 al 15 giugno 2025 si disputerà l’Euro Winners Cup.



Per il secondo anno consecutivo, il club nerazzurro si presenta con grandi ambizioni alla massima competizione continentale per club da vicecampione in carica. Novità per l’avventura europea: complice l’infortunio di Samuel Martino, cui va un in bocca al lupo di pronta guarigione, il portiere che affiancherà Casapieri in terra lusitana è Andrea Giordani, esperto portiere in forza al We Beach Catania in Serie A.

“È un grande orgoglio entrare a far parte di un gruppo forte, di un club che visto da fuori ha sempre dato l’impressione di una società prestigiosa. A Nazaré porto grande entusiasmo, sono pronto a mettermi a disposizione”, dichiara Giordani, pronto a debuttare in Euro Winners Cup.

Questo dunque l’elenco dei convocati: Luca Barsotti, Luca Bertacca, Leandro Casapieri, Datinha, Tommaso Fazzini, Andrea Giordani, Edson Hulk, Noel Ott, Simone Marinai, Stefano Marinai, Marcello Percia Montani, Luca Remedi.

Il Lenergy Pisa è stato inserito come testa di serie nel gruppo B di qualificazione alla fase finale e sfiderà la georgiana BSC Batumi domenica 8 giugno alle ore 10:45 italiane (9:45 locali), la portoghese GD Sesimbra lunedì 9 giugno alle ore 13:45 italiane (12:45 locali) e la cipriota Pafos FC martedì 10 giugno alle ore 14:30 italiane (13:30 locali). Tutte le partite saranno trasmesse gratuitamente sul sito web beachsoccertv.com e raccontate in diretta da Punto Radio.

Last modified: Giugno 7, 2025