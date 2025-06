Operatori dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest protagonisti al congresso Card Toscana 2025 

Written by admin• 11:04 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Molte operatrici e operatori dell’Azienda USL Toscana nord ovest hanno partecipato nei giorni scorsi al congresso Card Toscana 2025 che si è tenuto a Siena.

Tra i partecipanti ai lavori c’erano infatti il direttore sanitario aziendale Giacomo Corsini, i rappresentanti delle Cure primarie di vari territori dell’Asl Nicola Pietro Calò, Marco Farnè, Lorenzo Dionisi e Valeria Massei, la psicologa Patrizia Fistesmaire, la farmacista territoriale Brunilde Zicarelli, il dirigente infermieristico Paolo Galoppini.

Luigi Rossi, presidente di CARD Toscana ed ex direttore di zona in Asl Toscana nord ovest, ha organizzato una giornata di studio e confronto sul tema “Aderenza salute: quali ostacoli e come superarli”. I tema è rilevante in particolare nell’ambito della multi morbilità, che è in aumento costante, principalmente a causa dell’invecchiamento progressivo della popolazione e dei progressi della medicina che consentono di vivere con numerose patologie.

Quello dell’aderenza terapeutica è infatti un argomento molto importante per la salute delle persone e delle comunità, considerando che proprio le malattie croniche rappresentano la principale causa di morti premature evitabili e disabilità.

I dati epidemiologici evidenziano che la mancanza di aderenza terapeutica nei malati cronici in Italia è un fenomeno diffuso e in costante aumento. Si stima addirittura che oltre la metà dei pazienti affetti da patologie croniche non segua correttamente le terapie prescritte, con gravi conseguenze sulle loro condizioni di salute.

Nel corso dell’evento senese il direttore sanitario dell’Azienda USL Toscana nord ovest Giacomo Corsini ha moderato la prima sessione, nel corso della quale è stata trattata l’aderenza terapeutica come fattore decisivo dei percorsi di salute, con approfondimenti sulle determinanti sociali di salute e gli ostacoli possibili.

Marco Farnè ha invece moderato la seconda sessione sulle possibili vie per migliorare l’aderenza terapeutica dove si è discusso dell’importanza della rete sociale e sociosanitaria per la salute a partire dalle skills multiprofessionali.

Alla seconda sessione hanno partecipato come relatori Brunilde Zicarelli, con un intervento sull’aderenza terapeutica dal punto di vista del farmacista, e Paolo Galoppini che ha parlato degli ostacoli nella visione dell’infermiere.

Nella terza sessione Valeria Massei ha illustrato la funzione che ha l’aderenza terapeutica come indicatore di qualità nelle RSA e nelle strutture territoriali., mentre Patrizia Fistesmaire ha descritto quali sono le fragilità dei pazienti e quali gli strumenti di intervento.

Last modified: Giugno 7, 2025