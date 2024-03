Il Lenergy Pisa Bs ingaggia Luca Remedi

Scritto da admin• 11:02 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Il Lenergy Pisa BS irrobustisce l’organico della prima squadra con Luca Remedi.



Calciatore del San Miniato Basso, sulla sabbia Remedi ha disputato numerosi Memorial

“Valenti” a Viareggio. Questa sarà la prima stagione ufficiale di beach soccer per il classe ’97,

pronto a togliersi gli scarpini per cimentarsi con umiltà ed entusiasmo nel nuovo sport.



Queste le dichiarazioni di Remedi: “Come mio fratello Alessandro, sono un grande appassionato di beach soccer. Mi allenerò innanzitutto per imparare a praticare questo sport, in cui la tattica non conta molto. Ho parlato con il direttore, con Casapieri e mi sono piaciuti la programmazione e la voglia di lavorare bene. Qui troverò le figure e le strutture giuste per me, d’altronde quella del Lenergy Pisa è una società di rilievo e sono contento di farne parte”.

Last modified: Marzo 29, 2024