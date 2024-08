Il Lenergy Pisa BS conquista la finalissima scudetto

Scritto da admin• 9:32 pm• Pisa, Attualità, Sport

PISA – A San Benedetto del Tronto il Lenergy Pisa BS si aggiudica la semifinale del Campionato di Serie A Puntocuore contro FVG BS e vola in finale scudetto, al termine di una bella partita e di una lunga giornata.



Il pre-partita è infatti segnato la maltempo, che costringe la disputa delle semifinali maschili al posticipo, con la gara dei nerazzurri riprogrammata per le ore 19. Finalmente in campo, la squadra di Matteo Marrucci chiude in vantaggio il primo periodo grazie alla rete di un trascinante Barsotti, autore del secondo poker nell’arco di due giorni. L’FVG ribalta il parziale nel secondo tempo con Coppola e Hodel, ma il pareggio di Ott è immediato e Barsotti riporta in vantaggio il Lenergy Pisa con due reti entro lo scadere. Il terzo periodo si apre con la doppietta di Hulk inframezzata dal centro di Hodel, quindi ancora Hulk risponde alla rete di Spacca su calcio d’inizio, dopodiché Barsotti fa eco al gol di Schirinzi. 5-8 recita il tabellone a fine gara, Lenergy Pisa torna in finale di Campionato e lo farà domenica alle ore 18 contro la vincente del derby di Catania, con diretta streaming DAZN e il racconto in diretta della gara su Punto Radio. Dopo quella di Euro Winners Cup, per capitan Stefano Marinai e compagni sarà la seconda finale di stagione, l’ultimo impegno e soprattutto un nuovo prestigiosissimo appuntamento per riportare Pisa sulla vetta del beach soccer italiano e per far sognare una città intera.

Last modified: Agosto 3, 2024