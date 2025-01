Calcio a 5 serie C1. Undicesima vittoria consecutiva per il Cus Pisa nel derby contro il Livorno

Written by Antonio Tognoli• 11:53 am• Pisa, Sport

PISA – Al PalaBastia al cospetto di un nutrito pubblico il Cus Pisa si aggiudica il sentito derby con La 10 Livorno (3-1) e conquista la sua undicesima vittoria consecutiva.

Nella prima frazione gli uomini di mister Agosti mettono ai paletti i gialloneri con un totale possesso palla costruendo almeno una dozzina di palle goal nitide. Solo una grande prestazione del portiere Pacifico, evita ai padroni di casa una sconfitta molto severa, nonostante ciò gli ospiti riescono a portarsi in vantaggio soltanto al 16′ grazie a un un bellissimo goal del solito imprendibile Camero F., che salta un paio di avversari e batte imparabilmente il portiere.

Nella ripresa continua il dominio degli ospiti con diverse occasioni, che raddoppiano con un gol di Bruna su assist di Camero F. e successivamente prendono in largo con un gol di Raddi su una bellissima azione tutta di prima. I livornesi dopo il terzo gol subito, sono più pericolosi inserendo il portiere in movimento accorciando con Valente colgono anche un palo e scaldano nel finale i guantoni di Vernace, che si fa trovare pronto in almeno un paio di occasioni determinanti.

Finisce 3-1 per il Cus Pisa, con i gialloblù pisani che rimangono saldamente al comando del girone inseguiti a 7 punti dal IBS Le Crete che battono in trasferta il Poggibonsi.

I risultati della sedicesima giornata

Atl. Fucecchio – Alberino 2-4

La 10 Livorno – Cus Pisa 1-3

Remole – Città di Massa 6-2

Monsummano – Deportivo Chiesanuova 6-6

San Giovanni – Futsal Lucchese 8-0

Virtus Poggibonsi – Ibs Le Crete 5-7

Sporting Tau – Vigor Fucecchio 7-8

LA NUOVA CLASSIFICA. CUS PISA punti 43; Ibs Le Crete 36; San Giovanni 29; Alberino, Atl. Fucecchio 28; Remole 27; Vigor Fucecchio 25; Futsal Lucchese 21; Deportivo Chiesanuova 20; La 10 Livorno, Monsummano 16; Città di Massa 14; Virtus Poggibonsi 10; Sporting Tau 9

Last modified: Gennaio 25, 2025