Il Generale Marcello Bellacicco presenta ‘Noi ci abbiamo creduto’: racconto di una missione in Afghanistan

PISA – Il generale Marcello Bellacicco ha scritto un libro intitolato “Noi ci abbiamo creduto”, che racconta il suo periodo in missione in Afghanistan. Il libro sarà presentato a Pisa venerdì 22 marzo presso la Sala delle Baleari, palazzo Gambacorti, alle ore 11:00. L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Alpini sezione di Pisa, Lucca e Livorno e con il patrocinio del Comune di Pisa, sarà moderato dal generale Marco Ghezzi.

Bellacicco descrive il libro come un’esperienza emozionante, poiché riporta testimonianze dirette da militari che hanno vissuto la missione in Afghanistan insieme a lui. Sottolinea che l’uscita del libro rappresenta un tributo non solo al suo lavoro, ma anche agli sforzi e ai sacrifici dei militari italiani durante quella missione. Nelle pagine, emerge un ritratto dell’Afghanistan e delle giovani generazioni che, cresciute con la presenza dei militari italiani, mostrano una resistenza contro i talebani, dimostrando che il loro contributo ha avuto un impatto significativo sul territorio.

Il generale Bellacicco, già comandante della Brigata Alpina “Julia” e comandante della Regione Ovest in Afghanistan durante la missione Isaf della Nato nel 2010-11, rende omaggio all’impegno e ai risultati ottenuti dai militari italiani durante quei mesi di missione, svolgendo il loro compito senza risparmiarsi né condizionamenti.

