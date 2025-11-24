Il CUS Pisa senza rimedio e sempre più ultimo: un’altra sconfitta e solo due punti in classifica

Written by Leonardo Miraglia• 4:28 pm• Pisa, Sport, Sport Home page

Pisa — Fra il 20 ed il 25 novembre saranno impegnati tutti i team del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro regionali ed interregionali.

di Leonardo Miraglia

Questo i risultati degli incontri che si sono tenuti tra giovedì 20 e domenica 23 novembre e le classifiche aggiornate:

Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C

IX giornata di andata

Don Bosco Crocetta 66-62 Etrusca San Miniato

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

IX giornata di andata

Lucca Sky Walkers 101-80 Castelfranco Frogs Juve Pontedera 109-98 UISP Donoratico Vela Viareggio 71-63 Basket Calcinaia Basket Carrara Legends 73-63 CUS Pisa

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

VII giornata di andata

NBA Altopascio 53-59 Pallacanestro San Miniato Endas Pistoia 51-46 La Crocetta San Miniato Bellaria Cappuccini 61-52 Lucca Academy Basket Pallacanestro Valdera NP Folgore Fucecchio sq.B

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

VII giornata di andata

GMV Ghezzano 55-44 Dream Basket Pisa Sport IES Pisa 66-65 Team90 Grosseto Basket Ponsacco 93-44 Dinamo Rosignano Etrusca San Miniato sq.B 74-82 US Livorno sq.B Basket Volterra 44-56 Libertas Liburnia

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

IV giornata di andata

GMV Ghezzano sq.B 56-70 Invictus Livorno sq.B 25/11 dalle 21:45 PNC Livorno sq.B CUS Pisa sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

IV giornata di andata

Castelfranco Frogs sq.B 68-95 Pallacanestro Massa Basket Calcinaia sq.B 82-71 Audax Carrara 25/11 dalle 21 Vicopisano Basket 2011 CMB Pietrasanta B Isotopi Valdera 65-51 Pallacanestro Valdera sq.B

Info tratte da www.playbasket.it

Last modified: Novembre 24, 2025