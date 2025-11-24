Written by Novembre 24, 2025 4:28 pm Pisa, Sport, Sport Home page

Il CUS Pisa senza rimedio e sempre più ultimo: un’altra sconfitta e solo due punti in classifica

Pisa — Fra il 20 ed il 25 novembre saranno impegnati tutti i team del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro regionali ed interregionali.

di Leonardo Miraglia

Questo i risultati degli incontri che si sono tenuti tra giovedì 20 e domenica 23 novembre e le classifiche aggiornate:

Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C

IX giornata di andata

Don Bosco Crocetta66-62Etrusca San Miniato

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

IX giornata di andata

Lucca Sky Walkers101-80Castelfranco Frogs
Juve Pontedera109-98UISP Donoratico
Vela Viareggio71-63Basket Calcinaia
Basket Carrara Legends73-63CUS Pisa

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

VII giornata di andata

NBA Altopascio53-59Pallacanestro San Miniato
Endas Pistoia51-46La Crocetta San Miniato
Bellaria Cappuccini61-52Lucca Academy Basket
Pallacanestro ValderaNPFolgore Fucecchio sq.B

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

VII giornata di andata

GMV Ghezzano55-44Dream Basket Pisa
Sport IES Pisa66-65Team90 Grosseto
Basket Ponsacco93-44Dinamo Rosignano
Etrusca San Miniato sq.B74-82US Livorno sq.B
Basket Volterra 44-56Libertas Liburnia

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

IV giornata di andata

GMV Ghezzano sq.B56-70Invictus Livorno sq.B
25/11 dalle 21:45PNC Livorno sq.BCUS Pisa sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

IV giornata di andata

Castelfranco Frogs sq.B68-95Pallacanestro Massa
Basket Calcinaia sq.B82-71Audax Carrara
25/11 dalle 21Vicopisano Basket 2011CMB Pietrasanta B
Isotopi Valdera65-51Pallacanestro Valdera sq.B

Info tratte da www.playbasket.it

