Il CUS Pisa senza rimedio e sempre più ultimo: un’altra sconfitta e solo due punti in classifica

Pisa — Fra il 20 ed il 25 novembre saranno impegnati tutti i team del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro regionali ed interregionali.
di Leonardo Miraglia
Questo i risultati degli incontri che si sono tenuti tra giovedì 20 e domenica 23 novembre e le classifiche aggiornate:
Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C
IX giornata di andata
|Don Bosco Crocetta
|66-62
|Etrusca San Miniato
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
IX giornata di andata
|Lucca Sky Walkers
|101-80
|Castelfranco Frogs
|Juve Pontedera
|109-98
|UISP Donoratico
|Vela Viareggio
|71-63
|Basket Calcinaia
|Basket Carrara Legends
|73-63
|CUS Pisa
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
VII giornata di andata
|NBA Altopascio
|53-59
|Pallacanestro San Miniato
|Endas Pistoia
|51-46
|La Crocetta San Miniato
|Bellaria Cappuccini
|61-52
|Lucca Academy Basket
|Pallacanestro Valdera
|NP
|Folgore Fucecchio sq.B
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
VII giornata di andata
|GMV Ghezzano
|55-44
|Dream Basket Pisa
|Sport IES Pisa
|66-65
|Team90 Grosseto
|Basket Ponsacco
|93-44
|Dinamo Rosignano
|Etrusca San Miniato sq.B
|74-82
|US Livorno sq.B
|Basket Volterra
|44-56
|Libertas Liburnia
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
IV giornata di andata
|GMV Ghezzano sq.B
|56-70
|Invictus Livorno sq.B
|25/11 dalle 21:45
|PNC Livorno sq.B
|CUS Pisa sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
IV giornata di andata
|Castelfranco Frogs sq.B
|68-95
|Pallacanestro Massa
|Basket Calcinaia sq.B
|82-71
|Audax Carrara
|25/11 dalle 21
|Vicopisano Basket 2011
|CMB Pietrasanta B
|Isotopi Valdera
|65-51
|Pallacanestro Valdera sq.B
Info tratte da www.playbasket.it