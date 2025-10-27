Written by Ottobre 27, 2025 3:26 pm Pisa, Sport, Sport Home page

Il CUS Pisa perde in casa e resta ultimo in classifica

Pisa — Nel fine settimana tra il 24 ed il 26 ottobre sono scese sul parquet tutte le squadre del territorio pisano che partecipano ai vari campionati di basket sia nazionali che regionali.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati e le classifiche aggiornate:

Serie B Interregionale, conference Centro, girone C

V giornata di andata

US Empolese85-67Etrusca San Miniato

Divisione regionale 1 maschile Toscana, girone A

IV giornata di andata

Valdicornia Basket78-73Juve Pontedera
CUS Pisa51-69Libertas Lucca
Centro Minibasket Carrara57-70Basket Calcinaia
Castelfranco Frogs58-65Cest. Audace Pescia

Divisione regionale 2 maschile Toscana, girone C

III giornata di andata

Pallacanestro Valdera74-80Libertas Montale
NBA Altopascio36-48Bellaria Cappucini
Folgore Fucecchio sq. B50-72Pallacanestro San Miniato
Bottegone Basket Junior53-40La Crocetta San Miniato

Divisione regionale 2 maschile Toscana, girone D

III giornata di andata

Basket Ponsacco80-61Piombino BC
Gmv Ghezzano73-53Sport IES Pisa
Etrusca San Miniato sq.B107-112Fortezza Team Livorno
Basket Volterra54-50Dream Basket Pisa

Info tratte da www.playbasket.it

