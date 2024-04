Il Crocchio Goliardi Spensierati in “Risate in vernacolo” a Bientina

Scritto da admin• 11:50 am• Pisa, Bientina, Eventi/Spettacolo

Tutto il ricavato andrà a sostegno della Ludoteca del reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Chiara di Pisa per la riattivazione dei servizi Ludici per i piccoli degenti

BIENTINA – Venerdì 19 Aprile ore 21.15 al Teatro di Bientina nella Sala Parrocchiale Don Bosco in Via XX Settembre, spettacolo comico organizzato dall’Associazione Insieme per Sognare a cura del Crocchio Goliardi Spensierati dal titolo “Risate in Vernacolo”, (si ride da morì portateci la socera)

Rimangono pochi biglietti per avere il teatro pieno finiamoli. Prezzo del biglietto 10 euro.

Per maggiori info Gianluca 346.1216252

