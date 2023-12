Il Coro del Liceo Dini si esibisce al Teatro Nuovo di Pisa

Scritto da admin• 3:05 pm• Pisa, Spettacolo, Tutti

PISA – Venerdì 22 dicembre alle ore 17.30 si svolgerà presso il Teatro Nuovo di Pisa un concerto un po’ particolare: infatti, sia i cantanti che i musicisti sono, o sono stati, tutti studenti del liceo Dini, come gli ospiti speciali Marco Malvaldi e Leonardo Ferri che condurranno l’evento.



Variamente impegnati in questa manifestazione si potranno riconoscerepadre e figlia, o madre e figlio.

È questo uno dei modi con cui la scuola intende onorare l’impegno assunto il primo giorno di ottobre alla presenza delle autorità cittadine e scolastiche: cioè scandire l’anno scolastico in corso con alcuni appuntamenti volti a festeggiare il Centenario dell’Istituto. L’intento di studenti e insegnanti sarà quello di valorizzare l’identità di questa scuola ripercorrendone le attività più significative che l’hanno caratterizzata negli anni.

Nell’ambito delle celebrazioni del Centenario si è già svolta una conferenza avente come tema l’informatica forense, tenuta dall’ingegner Paolo Reale, anche lui ex-diniano: appuntamento che si è svolto all’interno della scuola. Ora il Dini con il suo Coro si rivolge alla città tutta con questi auguri di Natale un po’ particolari. Quella musicale è un’attività che, pur non essendo presente nel curricolo del liceo scientifico, è seguita con entusiasmo dalla comunità diniana fin dall’a.s.1991-92, quando il progetto Coro fu avviato: un coro aperto sia agli studenti,alle loro famiglie e al personale della scuola, che non a caso è stato poi chiamato Coro “Enrico Pappalettere”, in memoria di un prestigioso e molto amato docente di scienze che ne ha fatto parte per anni.

Come per riannodare il filo rosso che lega passato epresente, il concerto si divide in due parti: la prima gestita dal Gruppo Cielo Blues coordinato dall’ormai dottore Roberto Sposito, e la seconda dal coro “Enrico Pappalettere” diretto dal M° Giovanni del Vecchio.

Sarebbe divertente scoprire che cosa fanno ora nella vita questi vecchi maestri cantori. Coltiviamo la fiducia che anche i coristi di oggi proseguano con successo la loro strada: studiando, divertendosi e continuando ad alimentarei loro talenti anche in futuro, con il “Dini” sempre nel cuore.

