Il cordoglio del Sindaco per la scomparsa di Michele Jamiolkowski

Scritto da admin• 10:05 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Il Sindaco di Pisa Michele Conti esprime il cordoglio per la scomparsa del professor Michele Jamiolkowski, professore emerito del Politecnico di Torino e, dal 1990 al 2001, a capo del Comitato Internazionale per la Salvaguardia della Torre di Pisa.

«Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del professor Jamiolkowski – ha dichiarato il Sindaco Conti – a cui la nostra città è molto legata per la magistrale e delicata opera professionale svolta per salvaguardare la Torre, simbolo della città e patrimonio mondiale Unesco. A partire anche dall’esempio del professore la nostra generazione di donne e uomini è chiamata a conservare quel che ci è stato tramandato, a valorizzarlo e consegnarlo alle future generazioni nel modo migliore possibile. Un compito che, ancora oggi, assolve bene la nostra Opera Primaziale ma che non può essere scisso dal ruolo della comunità in cui si trova, quella comunità pisana che secoli addietro ne ha determinato la costruzione affinché le glorie di quella civiltà venissero trasmesse alle future generazioni e perché fossero per sempre simbolo di pace e di speranza».

Last modified: Giugno 17, 2023