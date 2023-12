Il Concerto di Natale a Calci con il giovane pianista Giovanni Pierotti

Scritto da admin• 2:38 pm• Calci, Spettacolo, Tutti

CALCI – Il Concerto di Natale 2023 vedrà esibirsi il giovane pianista calcesano Giovanni Pierotti presso il Cinema Teatro Valgraziosa giovedì 7 dicembre alle ore 21. L’ingresso è gratuito.



“Come amministrazione comunale siamo felici di essere riusciti ad organizzare questo evento – commenta il sindaco Massimiliano Ghimenti – che vede protagonista un giovane calcesano di grande talento, Giovanni Pierotti, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito con entusiasmo. Senz’altro sarà una bella occasione d’incontro per tutta la Comunità, in vista delle festività natalizie”.



Giovanni Pierotti, che ha 17 anni, sin da piccolo ha messo in luce un raro talento d’interprete al piano. Avviati da poco gli studi accademici al Conservatorio statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, è allievo di Maurizio Baglini, concertista di fama internazionale e prestigioso docente dello stesso istituto labronico. Già vincitore di numerosi riconoscimenti, tra i quali il primo premio al Concorso Pianistico Steinway per Giovani Talenti 2023, Giovanni Pierotti è ora lieto di esibirsi per i suoi concittadini in vista delle festività natalizie, proponendo un programma musicale di assoluto rilievo, tanto dal punto di vista tecnico tanto da quello stilistico e artistico.



Il programma prevede:

L. V. Beethoven Sonata per pianoforte n. 14 detta Chiaro di luna

C. Debussy, Chiaro di Luna della Suite bergamasque

F. Chopin, Berceuse, Op. 57

F. Chopin, Studio Op.10 n. 6

F. Chopin, Op. 25 n.1

R. Sakamoto, Forbidden Colours dal film Merry Christmas, Mr. Lawrence

R. Schumann, Tema con variazioni sul nome Abegg

M. Ravel, Toccata da Le Tombeau de Couperin



Un repertorio che, oltre alla perizia virtuosa, richiede all’esecutore intelligenza e sensibilità d’interprete, con le quali il talentuoso Giovanni Pierotti saprà senz’altro coinvolgere ed emozionare il pubblico.

